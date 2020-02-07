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      Формули немає, – експерт про суму достойної зарплати для чиновників

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      За гарну робота треба платити, але треба контролювати чиновників / Пресслужба Кабінету міністрів

      Ефективна держава – дорога держава. Але урядовці повинні розуміти, в якому суспільстві живуть з усіма відповідними наслідками, вважає аналітик.

      Таку думку 24 каналу висловив експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.

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      За якісні державні послуги треба гарно платити. Але в нас виникає дилема. З одного боку, треба платити адекватні гроші, щоб люди гарно працювали. З іншого, врахувати суспільно-політичні настрої. Треба приймати напів політичне, напів економічне рішення, якою повинна бути зарплата чиновників,
      – вважає Ігор Бураковський.

      Водночас, підкреслює фахівець, формули, скільки платити високопосадовцям, немає. А порівняння із зарплатами європейських чиновників не коректні. Там інші політичні умови, інша політична культура.

      При цьому, на думку Бураковського, премії для урядовців цілком нормальна практика. Якщо гарно працюєш, то отримуєш премії. І навпаки. Економіка говорить: якщо немає адекватної винагороди, то така і праця. Без стимулів ніхто не працює.

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      Урядовці мають отримувати достойну зарплату, але повинні бути самообмеження. На жаль, багато політиків і чиновників це не розуміють. Країна знаходиться в непростому соціально-економічному стані. На ці настрої треба реагувати,
      – наголошує Бураковський.

      При цьому економічний експерт зауважує: боротьба з корупцією – цілий набір різного роду дій. Треба контролювати чиновників так, щоб вони не зловживали своїм службовим становищем.

      "Для чиновників-корупціонерів повинна бути невідворотність покарання. Чого в Україні немає. Суспільство не любить викокопосадовців-корупціонерів. Але є звичаєва корупція, коли платимо за вирішення наших питань. І вона широко розповсюджена. Потрібні кампанії, щоб виховувати в суспільстві вольову толерантність до корупції. Все це довгий процес", – переконаний Ігор Бураковський.

      Що відомо про зарплати чиновників?

      • Офіційно зарплати міністрів і посадовців становлять від 20 до 40 тисяч гривень. Українські чиновники мають право на премії. Тому за місяць доходи значно вище. У грудні та січні з’явилася інформація, що завдяки преміям і надбавкам українські посадовці отримали рекордні зарплати:
      • Міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії, тобто 236 тисяч гривень.
      • Керівники Мінкульту – найбільше у грудні отримав державний секретар відомства Ростислав Карандєєв, якому виплатили 497 тисяч 709 гривень. Натомість голова міністерства Володимир Бородянський заробив 112 тисяч 904 гривень.
      • Високу зарплату у грудні отримав очільник МВС Арсен Аваков – майже 150 тисяч гривень. А його заступник Сергій Яровий майже 94 тисячі гривень.
      • Річна зарплата директора Укрпошти Ігоря Смілянського має скласти 1 мільйон 866 тисяч 808 гривень.
      • 4 лютого на засіданні Кабміну президент Володимир Зеленський підтримав рішення уряду щодо обмеження заробітної платні та премій керівникам органів виконавчої влади діапазоні від трьох до п’яти середніх зарплат.
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Корупція Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Зарплата
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