Пытались ли россияне форсировать Днепр: в ВСУ рассказали о ситуации на левобережье Херсонщины

Россияне продолжают маневрировать в районе вод левого берега Херсонской области. В то же время в Вооруженных Силах ответили, пытался ли враг форсировать Днепр.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины рассказала о том, что делает враг в районе левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Ситуация на левобережье Днепра

По словам спикера, пока попыток форсирования главной реки врагом не было зафиксировано. Оккупанты только маневрируют между островами с помощью соответствующих лодок.

Таких попыток мы не фиксируем (форсирования Днепра – 24 канал). Мы видим маневрирование на малых скоростных надводных плавных средствах среди островов там, где особенности ландшафтных участков нуждаются в наличии таких плавсредств.

Как отметила Гуменюк, в основном захватчики совершают маневры для того, чтобы:

произвести ротация личного состава;

подвезти боеприпасы;

развернуть наблюдательные пункты для наблюдения за ВСУ.

Обратите внимание! Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" уже говорила о том, что вражеские ДРГ держатся все же вдоль левого побережья и маневрируют среди островов почти каждый день. Кроме того, нападений на правый берег не было.

"Это немногочисленные группы, потому что они не могут использовать планомерные военные катера в этом направлении", – рассказала Гуменюк.

Возможно ли наступление России на Херсон