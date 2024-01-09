В отеле в техасском городе Форт-Верт произошел взрыв: десятки пострадавших

Трагедия всколыхнула город Форт-Ворт, расположенный в Соединенных Штатах Америки. Произошел взрыв в гостинице Sandman Signature: 21 человек был ранен, один человек – в тяжелом состоянии.

Взрыв, прогремевший в понедельник днем, 8 января, в центре Форт-Уорта привел к многочисленным жертвам. Полиция и пожарная служба расследуют инцидент, который, по предварительным данным, мог быть вызван утечкой газа.

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Расследование причин трагедии

Во время пресс-конференции спикер пожарной службы Форт-Ворта Крейг Троячек сообщил о запахе газа в районе гостиницы. Власти подтвердили, что ресторан в отеле находился в стадии строительства, и не исключает, что взрыв мог начаться именно оттуда.

Мы получали уведомление, что это началось в ресторане. Мы не уверены на 100 процентов, что именно с этого момента все началось,

– сказал Троячек.

После взрыва, произошедшего около 15:30, были госпитализированы 14 человек, еще один человек обратился за медицинской помощью самостоятельно. Один человек находится в тяжелом состоянии, четверо получили серьезные ранения.

Последствия вероятной утечки газа в городе Форт-Ворт: смотрите видео из соцсети Х, ранее известной как твиттер

Сначала власти заявляли, что один человек пропал без вести, однако впоследствии его нашли.

Свидетели происшествия описывают момент взрыва как шокирующий и неожиданный. Кристиан Альварес, работник тату-салона неподалеку, почувствовал, как здание затряслось. Кевин Мартинес, менеджер магазина CVS, вспоминает, что окна магазина отразили звук ударной волны.

Честно говоря, это было неожиданно, потому что перед тем особой паники не было,

– констатировал Мартинес.

Губернатор Техаса Грег Эбботт выразил свою поддержку пострадавшим и заявил, что готов предоставить дополнительные ресурсы для реагирования на последствия взрыва.

"Я прошу всех жителей Техаса молиться о тех, кто был ранен при взрыве, а также о тех, кто смело реагирует на безопасность других", – сказал он.

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