Аналитики DeepState сообщили, что в Сумской области сложилась критическая ситуация с обустройством фортификационных сооружений. Многие укрепления не были возведены вовремя.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в разговоре с 24 Каналом заявил, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы.

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Почему фортификации на некоторых участках не возводят

По словам Коваленко, многие украинцы считают, будто фортификации должны быть возведены прямо по линии границы. Но на практике это не всегда возможно. Военные инженеры могут задать логичный вопрос: как возводить укрепления, если там постоянно работает артиллерия и дроны противника. Часто оборонительные линии строятся с учетом рельефа, и в идеале должны соответствовать военным нормам и правилам.

Иногда украинец хочет видеть инженерные сооружения в низине, но здесь нужно разбирать каждый кейс – подробно и на примерах,

– отметил руководитель ЦПД.

Существует ряд причин, почему на определенных участках фронта – как на глубине 3 – 5 километров в сторону врага, так и с украинской стороны – нельзя обустраивать фортификации. Основная причина – постоянный огневой контроль. Поэтому использование инженерной техники и участие личного состава в строительстве сооружений становится чрезвычайно опасным: людей просто уничтожают дронами.

Эта ситуация характерна не только для украинской стороны – россияне имеют подобные проблемы. Все зависит от конкретного участка: где-то сложный рельеф, где-то – опасность с воздуха. Во время начала Курской операции россияне тоже сталкивались с подобными вопросами, и даже их "военкоры" пытались выяснить, почему укрепления роют не по линии границы, а дальше в тылу.

Коваленко подчеркнул: объяснить эти вещи могут только военные инженеры. Если им дать слово, они смогут предоставить профессиональные, аргументированные объяснения с конкретными примерами по ситуации с фортификациями на Сумщине.

Отметим, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники перешли к тактике обороны с "лисьими норами", чтобы избежать ударов дронами. Он также объяснил, какие есть три линии обороны.