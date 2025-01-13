На Киевщине построили новые фортификации: объекты готовы к использованию

В Киевской области продолжается возведение военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. Ход их строительства проверила ОВА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя Киевской ОВА Николая Калашника.

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Объекты готовы к использованию в оборонительных целях

"В эти выходные (11 – 12 января – 24 Канал) провел инспекцию хода выполнения строительных работ военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в Киевской области", – написал Николай Калашник.

По его словам, все работы выполнялись под координацией военного командования. На объектах уже можно нести службу, а также – использовать их в оборонных задачах.

Над строительством работали сами военные.

Именно защитники определяли где, что и как должно быть построено для максимальной эффективности в сдерживании врага. Стратегически важные конструкции станут надежным щитом области. Такая системная работа укрепляет обороноспособность региона и усиливает безопасность жителей Киевщины,

– написал представитель КОВА.

Оборонительные сооружения на Киевщине / Фото Николая Калашника

Кроме того, Калашник пообщался с украинскими защитниками, которые несут военную службу на северной границе Украины.