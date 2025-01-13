Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Київської ОВА Миколу Калашника.

Дивіться також Атака "Шахедами" на Київщині тривала майже 5 годин: які наслідки

Об'єкти готові до використання в оборонних цілях

"Цими вихідними (11 – 12 січня – 24 Канал) провів інспекцію ходу виконання будівельних робіт військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд у Київській області", – написав Микола Калашник.

За його словами, усі роботи виконувалися під координацією військового командування. На об'єктах уже можна нести службу, а також – використовувати їх в оборонних завданнях.

Над зведенням працювали самі військові.

Саме оборонці визначали де, що і як має бути збудовано для максимальної ефективності у стримуванні ворога. Стратегічно важливі конструкції стануть надійним щитом області. Така системна робота зміцнює обороноздатність регіону та посилює безпеку мешканців Київщини,

– написав представник КОВА.

Оборонні споруди на Київщині / Фото Миколи Калашника

Окрім того, Калашник поспілкувався з українськими захисниками, які несуть військову службу на північному кордоні України.