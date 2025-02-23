Как рассказала ведущая 24 Канала Екатерина Соляр, в 2025 году Украина планирует направить на оборону 2,2 триллиона гривен. Это – 26% украинского ВВП.

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Что будет с соглашением о редкоземельных металлах

Первый вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что главная задача Украины – не просто экспортировать это сырье. Нужно привлечь инвестиции в разработку месторождений и переработку этих металлов.

Вероятно, подписывать соглашение о полезных ископаемых будет уполномоченное лицо. Не обязательно, что это будет президент Владимир Зеленский.

Проблема с полезными ископаемыми заключается еще и в том, что мы имеем достаточно старые данные по залежам. Все эти документы сделали еще при СССР. Мы сейчас пытаемся провести новые исследования, но не очень в состоянии. Учтем еще и то, что большая часть наших запасов находится на оккупированных территориях,

– отметила Соляр.

Россия готовила покушения на Буданова и Малюка

Второй блок форума был посвящен обороне нашего государства. Руководитель СБУ Василий Малюк сообщил, что за 3 года удалось выявить 102 агентурные сети врага.

В частности, российские спецслужбы хотели организовать покушение на главу ГУР Кирилла Буданова перед "инаугурацией" диктатора Путина. Это должны были выполнить люди, которые находились среди его охраны.

К счастью, СБУ вовремя обнаружили эту информацию и предотвратили покушение. Российские спецслужбы пробовали совершить покушение на Василия Малюка. Также они планировали организовать теракт в одном из гипермаркетов Киева.

Украинский ВПК существенно увеличился

Украина прогрессирует в производстве оружия. С начала полномасштабного вторжения военно-промышленный комплекс нашего государства вырос в шесть раз. В частности, идет усиленная работа над производством дронов и средств РЭБ.

Украина работает над совместными предприятиями с международными топовыми производителями оружия. Среди приоритетов здесь – ПВО, связь и дальнобойное оружие.

Силы обороны Украины уже смогли поразить объекты на территории России на расстоянии в 1700 километров. А за 2024 год удалось поразить 377 объектов на территории России.

Завершим разведкой. Потому что это всегда о том, чтобы заранее понимать врага. Кирилл Буданов сказал, что Россия осознала свои ошибки и пожалела, что напала в 2022 году. Я думаю, что это можно считать главным итогом этой части пресс-конференции,

– отметила Соляр.

Добавим, по словам Буданова, россияне признали, что в 2022 году принимали решение, основываясь на абсолютно ложных данных. Соответственно их аналитики делали далекие от реальности выводы.