Сообщество объединилось, чтобы помочь пострадавшим от войны: состоялся форум UNBROKEN Justice

Во Львове 23 – 24 июня состоялся международный форум UNBROKEN Justice. Событие собрало юристов, политиков, психологов и людей, переживших плен.

В эти дни город стал центром международной дискуссии о справедливости, поддержке жертв плена и пыток, а также ответственности России за преступления против человечности. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о форуме UNBROKEN Justice

Форум открыл речью украинский журналист, военный и правозащитник Максим Буткевич, который сам пробыл в российском плену более 2 лет.

Я понимал, что если меня называют правозащитником, у меня есть единственный способ защитить права человека – это взять в руки оружие,

– сказал Буткевич.

Он отметил, что в плену нарушение прав – это система, которая пытается превратить человека в бездушный предмет. Главными орудиями оккупантов в этом деле являются страх и боль.

Городской голова Львова Андрей Садовый добавил, что когда мы слышим истории тех, кто пережил плен, мы лучше понимаем сущность слова "геноцид". Он отметил необходимость специального трибунала и заявил, что преступники должны понести ответственность за эту войну.

Во Львове состоялся форум UNBROKEN Justice / Фото, предоставлены 24 Каналу

Стоит заметить, что во время форума подписали Меморандум о сотрудничестве между украинскими и европейскими городами в рамках инициативы "Несокрушимые города", что стало еще одним шагом к солидарности и взаимной поддержки общин во время войны.

Кроме этого, в рамках события открыли первый в Украине Центр помощи людям, переживших плен и пытки – Центр ментального здоровья Святого Льва Великого. Это место, где военные и гражданские будут получать психологическую поддержку и терапию.

Наши специалисты будут применять передовые инструментальные методы психиатрической помощи, такие как транскраниальная магнитная стимуляция и нейрофитбек. Мы создаем безопасные места, где люди могут преодолевать свои травмы и начинать новую жизнь,

– отметил руководитель направления ментального здоровья UNBROKEN Олег Березюк.

Одним из ключевых результатов форума также является принятие Львовского коммюнике, которое озвучил британский юрист, профессор международного права Филипп Сэндс. Он отметил, что впервые со времен Нюрнберга создается специальный трибунал, что является ответом международного сообщества на безнаказанность.

Сэндс добавил, что справедливость является голосом тех, кто пережил плен, пытки, потери и сейчас мы должны быть вместе, чтобы защитить человеческое достоинство и ценности.

Львовское коммюнике призывает привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины, реформировать международное право для эффективной защиты жертв агрессии и сделать Львов платформой для дискуссий по международному правосудию.

Участники UNBROKEN Justice уверены, что справедливость – это не просто слова, это конкретные действия, которые меняют мир.