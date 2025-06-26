У ці дні місто стало центром міжнародної дискусії про справедливість, підтримку жертв полону та тортур, а також відповідальність Росії за злочини проти людяності. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про форум UNBROKEN Justice

Форум відкрив промовою український журналіст, військовий та правозахисник Максим Буткевич, який сам пробув у російському полоні понад 2 роки.

Я розумів, що якщо мене називають правозахисником, у мене є єдиний спосіб захистити права людини – це взяти до рук зброю,

– сказав Буткевич.

Він зазначив, що в полоні порушення прав – це система, яка намагається перетворити людину на бездушний предмет. Головними знаряддями окупантів у цій справі є страх і біль.

Міський голова Львова Андрій Садовий додав, що коли ми чуємо історії тих, хто пережив полон, ми краще розуміємо сутність слова "геноцид". Він наголосив на необхідності спеціального трибуналу та заявив, що злочинці мають понести відповідальність за цю війну.

У Львові відбувся форум UNBROKEN Justice / Фото, надані 24 Каналу

Варто зауважити, що під час форуму підписали Меморандум про співпрацю між українськими та європейськими містами в межах ініціативи "Незламні міста", що стало ще одним кроком до солідарності та взаємної підтримки громад під час війни.

Окрім цього, у межах події відкрили перший в Україні Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури – Центр ментального здоров’я Святого Лева Великого. Це місце, де військові й цивільні отримуватимуть психологічну підтримку та терапію.

Наші спеціалісти застосовуватимуть передові інструментальні методи психіатричної допомоги, такі як транскраніальна магнітна стимуляція та нейрофітбек. Ми створюємо безпечні місця, де люди можуть долати свої травми та починати нове життя,

– зазначив керівник напрямку ментального здоров’я UNBROKEN Олег Березюк.

Одним із ключових результатів форуму також є ухвалення Львівського комюніке, яке озвучив британський юрист, професор міжнародного права Філіп Сендс. Він зауважив, що вперше з часів Нюрнберга створюється спеціальний трибунал, що є відповіддю міжнародної спільноти на безкарність.

Сендс додав, що справедливість є голосом тих, хто пережив полон, катування, втрати й зараз ми маємо бути разом, щоб захистити людську гідність і цінності.

Львівське комюніке закликає притягнути Росію до відповідальності за агресію проти України, реформувати міжнародне право для ефективнішого захисту жертв агресії та зробити Львів платформою для дискусій щодо міжнародного правосуддя.

Учасники UNBROKEN Justice впевнені, що справедливість – це не просто слова, це конкретні дії, які змінюють світ.