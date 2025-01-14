Зеленский приедет на Давосский форум, а Трамп примет участие онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который будет проходить с 20 по 24 января. Избранный президент США Дональд Трамп планирует присоединиться к событию онлайн.

Об этом заявил президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, сообщает 24 Канал со ссылкой на SRF.

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Что известно об участии Зеленского в форуме в Давосе

Форум соберет участников из более 130 стран мира, среди которых ожидается более 60 глав государств и правительств, а также более 1600 представителей бизнеса.

Зеленский прибудет в Давос 21 января, во вторник. Для него это будет второе выступление на этом международном мероприятии, ведь президент впервые принял участие в ВЭФ в 2024 году. Дональд Трамп, в свою очередь, выступит онлайн 23 января, а ближе к завершению форума ожидается появление представителей его новой администрации.

Среди других высокопоставленных чиновников Бренде выделил участие президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Справка: ВЭФ, который в этом году проводится уже в 54-й раз, традиционно состоится на горнолыжном курорте Давос в швейцарских Альпах. Мероприятие основали в 1971 году как платформу для открытых и закрытых обсуждений между мировыми лидерами, бизнесменами и международными организациями. Основными темами форума являются глобальные вызовы, экономическое развитие, вопросы экологии и пути сотрудничества.

Напомним, что прошлогодний форум проходил 14 – 19 января при участии представителей из 81 страны. Среди участников также был и президент Украины Владимир Зеленский.