Фосфорные обстрелы и бои под Киевом: как прошла ночь в регионах

В ночь с 30 на 31 марта враг обстреливал жилые кварталы и целил по нефтебазам. В очередной раз оккупанты нарушили законы и обычаи войны, используя запрещенное вооружение.

О том, как прошла ночь в украинских областях, рассказали в Офисе Президента, информирует 24 канал. Наиболее сложная ситуация – на Донбассе.

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Днепропетровщина

В Днепропетровской области вечером 30 марта враг попал ракетами в нефтебазу в Днепре и асфальтовый завод в Новомосковске.

Харьковщина

Враг обстреливает жилые районы Харькова. Во время одного из таких обстрелов оккупанты повредили газопровод. Также под огонь россиян попали Дергачи. Подтверждена гибель одного человека, количество пострадавших до сих пор устанавливают.

Активные бои продолжаются возле Изюма. Население – в ужасной ситуации, ведь из-за обстрелов людей не могут эвакуировать, гуманитарную помощь обеспечивают волонтеры.

Херсонская область

На Херсонщине ночь была относительно тихой. Однако в области случались одиночные взрывы – преимущественно в районах, граничащих с Николаевской и Днепропетровской областями. Сейчас информации о пострадавших нет. Однако в целом Херсонщина близка к гуманитарной катастрофе.

Тем временем Количество жертв удара по Николаевской ОГА продолжает расти

Донетчина

По Марьинке враг применил фосфорные снаряды, из реактивных систем залпового огня бил по Авдеевке, Георгиевке, Новокалиновому и Очеретному. В этих населенных пунктах произошли возгорания и разрушения. Информация уточняется.

Луганская область

В Мариуполе неизменно очень тяжело ситуация. В разрушенном городе до сих пор находятся люди.

Враг обстреливал все территорию области. Под ударом – Лисичанск, в городе сообщили о по меньшей мере 7 погибших и десятки раненых. Оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод.

Черниговщина

В областном центре продолжаются оборонительные бои, днем враг обстреливает окрестности. Жители находятся в очень сложных условиях.

Киевская область

Наиболее горячим районом остается Бучанщина. Не прекращаются обстрелы Ирпеня, Макарова и населенных пунктов вдоль Житомирской трассы. Ночью было обстреляно село Шпитьки. Враг активно перемещается в тех селах и городках, которые он оккупировал. Город Славутич находится в полной изоляции.

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Где ночь прошла относительно спокойно:

на Волыни,

Закарпатье,

Ровненщине,

Львовской,

Ивано-Франковской,

Одесской,

Тернопольской,

Запорожской,

Черновицкой,

Винницкой,

Кировоградской областях,

на Полтавщине,

Житомирщине,

Черкасщине,

на Сумщине,

в Николаевской области.

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