Про те, як минула ніч в українських областях, розповіли в Офісі Президента, інформує 24 канал. Найбільш складна ситуація – на Донбасі.

До теми Британська розвідка очікує запеклих боїв в передмістях Києва

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області ввечері 30 березня ворог поцілив ракетами у нафтобазу у Дніпрі та асфальтовий завод у Новомосковську.

Харківщина

Ворог обстрілює житлові райони Харкова. Під час одного з таких обстрілів окупанти пошкодили газопровід. Також під вогонь росіян потрапили Дергачі. Підтверджено загибель однієї людини, кількість постраждалих досі встановлюють.

Активні бої тривають біля Ізюма. Населення – у жахливій ситуації, адже через обстріли людей не можуть евакуювати, гуманітарну допомогу забезпечують волонтери.

Херсонська область

На Херсонщині була відносно тихою. Проте в області траплялись поодинокі вибухи – переважно у районах, що межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями. Наразі інформації про постраждалих немає. Проте загалом Херсонщина близька до гуманітарної катастрофи.

Тим часом Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА продовжує зростати

Донеччина

По Мар'їнці ворог застосував фосфорні снаряди, з реактивних систем залпового вогню бив по Авдіївці, Георгіївці, Новокалиновому та Очеретиному. В цих населених пунктах стались загоряння і руйнування. Інформація уточнюється.

Важливо! У Маріуполі незмінно дуже важко ситуація. У зруйнованому місті досі перебувають люди.

Луганська область

Ворог обстрілював всі територію області. Під ударом – Лисичанськ, у місті повідомили про щонайменше 7 загиблих та десятки поранених. Окупанти обстріляли нафтопереробний завод.

Чернігівщина

В обласному центрі тривають оборонні бої, вдень ворог обстрілює околиці. Жителі перебувають у дуже складних умовах.

Київська область

Найбільш гарячим районом залишається Бучанщина. не припиняються обстріли Ірпеня, Макарова та населених пунктів вздовж Житомирської траси. Вночі було обстріляно село Шпитьки. Ворог активно переміщується в тих селах та містечках, які він окупував. Місто Славутич перебуває в повній ізоляції.

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Де ніч минула відносно спокійно:

на Волині,

Закарпатті,

Рівненщині,

Львівській,

Івано-Франківській,

Одеській,

Тернопільській,

Запорізькій,

Чернівецькій,

Вінницькій,

Кіровоградській областях,

на Полтавщині,

Житомирщині,

Черкащині,

на Сумщині,

у Миколаївській області.