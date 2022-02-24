Фото разрушения зданий воинской части в Киеве: есть пострадавшие
24 февраля 2022 , 09:18Читати новину українською
На Броварском проспекте в Киеве была повреждена военная часть. Возник пожар.
Информация о пожаре в военной части поступила спасателям 24 января в 06:50.
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Возгорание произошло в 4-этажном административном здании воинской части. В одном из зданий полностью разрушены 3 и 4 этажи, 1 и 2 этажи повреждены.
Повреждение здания воинской части в Киеве / Фото ГСЧС
Еще одно здание горит.
По данным спасателей, есть пострадавшие.
На месте происшествия задействовано 9 единиц основной и специальной техники и 40 человек личного состава.