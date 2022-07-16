Воздушные силы обезвредили вражескую ракету возле Белой Церкви: что от нее осталось

16 июля 2022 , 13:54
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Источник:

полиция Киевской области

ВСУ уничтожили вражескую ракету в Белоцерковском районе. От нее осталось несколько кусков лома.

В результате падения ракеты разрушений нет. Фото остатков вражеской авиации опубликовала полиция Киевской области 15 июля.

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Полицейские обнаружили остатки российской ракеты

Вечером, 15 июля, Воздушные силы Украины обезвредили вражескую ракету над территорией Белоцерковского района. В результате падения обломков ракеты рядом с одним из сел, пострадавших и разрушений нет. Полицейские Киевщины провели осмотр места происшествия,
– говорится в сообщении.


Правоохранители проверили местность, где упала ракета противника / Фото полиции


Все, что осталось от российской ракеты / Фото из телеграма Андрея Небытова

Ранее в сети появилось видео с падением этой ракеты. На запись попал момент перехвата вражеской авиации.

Общие потери врага по состоянию на утро 16 июля

  • личного состава – около 38 140 (+140) человек ликвидировано;
  • танков – 1 677 (+5);
  • боевых бронированных машин – 3 874 (+8);
  • артиллерийских систем – 846 (+4);
  • РСЗО – 247 (+0);
  • средств ПВО – 109 (+0);
  • самолетов – 220 (+0);
  • вертолетов – 188 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 687 (+6);
  • крылатых ракет – 162 (+7);
  • кораблей/катеров – 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 735 (+4);
  • специальной техники – 68 (+1).

Обратите внимание – актуальная информация о ситуации на фронте: видео

 

Автор: Марта Кушка