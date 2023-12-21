Дети играют в поле на фоне горящей нефтебазы: фото из Украины победило в конкурсе ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ выбрал фотографией года 2023 года работу польского фотографа. Тот запечатлел один из эпизодов войны в Украине.

Фото с названием "Под темными облаками войны" одержало победу в конкурсе от ЮНИСЕФ. На нем – маленькая украинка, играющая с друзьями на фоне горящей нефтебазы.

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Луч среди тьмы

Поляк Патрик Ярич с начала полномасштабного вторжения документирует события в Украине, в частности, последствия российских преступлений против мирного населения. Патрик снимает войну с разных ракурсов – с передовой, с госпиталей, среди развалин разрушенных домов и пожаров.

Фотография – победитель – это и о украденном детстве маленьких украинцев, которое омрачили взрывы и человеческие страдания. В то же время, это и о надежде жизни, которая должна победить смерть.

Так, Патрик сфотографировал 5-летнюю Алину, жительницу Ровенской области. На фото она вместе с друзьями играет в поле. А позади над ними поднимается черный столб дыма. Накануне оккупанты ударили по местной нефтебазе.

Фото из Украины – фотография 2023 года по версии ЮНИСЕФ / Фото Патрик Ярич

"Дети учатся ездить на велосипеде по полям Украины. На фоне последствий ночной атаки российских беспилотников на Ровенщину и горящей нефтебазы", – так подписал фотографию автор.

Это фото – символ детской стойкости и несокрушимости, прорывающихся сквозь облака войны как луч света. И это дает надежду на лучшее будущее,

– объясняют выбор победителя в ЮНИСЕФ.

Атака на Ровенщину 10 августа: оккупанты ударили по нефтебазе

Ночью россияне атаковали Украину "Шахедами" почти 5 часов. В воздушных силах объяснили, что противник запустил дроны-камикадзе с северо-восточного направления из района Курска. В общей сложности россияне выпустили по Украине 10 беспилотников, 7 из которых сбили силы ПВО.

Под вражеским ударом оказались Ровенская и Хмельницкая области.

В Ровенской области противник ударил по критической инфраструктуре – нефтебазе возле Дубно.