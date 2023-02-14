Сюда прибывает военная техника из США: фото порта в Германии поразили сеть
Источник:Nordsee-Zeitung
США передали Украине 60 боевых машин пехоты Bradley. В настоящее время корабль транспортировал его в немецкий порт Бремергафен.
Журналисты опубликовали фото масштабов военной помощи США. Технику готовят для транспортировки на порту, который используют США.
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Во вторник утром, 14 февраля, несколько единиц техники скачали на бортовые трейлеры и вывезли из порта. Однако нет официального подтверждения, что военную технику доставят непосредственно в Украину. Вероятно, часть отправят в Польшу.
Уже заметили, что Bradley везут на американскую базу в Мангейме. Украинские защитники будут там обучение. Также при разгрузке техники на фото распознали БТР Stryker, Avenger с ЗРК, грузовики и бронированные автомобили. В общей сложности на фото можно увидеть примерно 440 единиц техники.
Аэросъемка боевых машин пехоты Bradley / Фото Nordsee-Zeitung
США передали 60 боевых машин пехоты Bradley / Nordsee-Zeitung
В Германию технику из США транспортирует корабль / Фото Nordsee-Zeitung
Порт Бремерхафен принимает военную технику / Фото Nordsee-Zeitung
США могут предоставить иранское оружие
Издание The Wall Street Journal рассказало, что США рассматривают предоставление Украине оружия, изъятого в Иране. Речь идет о тысячах единиц вооружения и более миллиона боеприпасов. В частности, это более 5 тысяч автоматов, 1,6 миллиона патронов к стрелковому оружию, противотанковые ракеты, около 7 тысяч неконтактных запалов.
По информации журналистов, американские военно-морские силы изъяли это оружие у контрабандистов вблизи Йемена. Официально информацию не комментируют.