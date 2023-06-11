"Небесный фотограф": история Максима Бурды из Ковеля, погибшего под Бахмутом

Война уносит лучших сыновей и дочерей Украины. К сожалению, среди них и фотограф Максим Бурда из Ковеля, которому навсегда останется 25 лет. В январе он погиб под Бахмутом во время выполнения боевой задачи. В память о Максиме его самые родные люди организуют выставки его работ, сделанных во время войны.

На днях выставку фотографий, сделанных Максимом, открыли во Львове. Мечту свадебного фотографа из Волыни удалось претворить в жизнь, однако, к сожалению, до сих пор автор не дожил, потому что отдал жизнь за Украину. О жизни Максима Бурды до вторжения, о решении идти на фронт вопреки статусу непригодного к военной службе, мечте, любви и признании фотографа рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание "Небесный фотограф": во Львове открыли выставку работ погибшего 25-летнего бойца Максима Бурды

Преданный работе и людям: жизнь Максима до вторжения

Максим Бурда родился в Ковеле на Волыни. После окончания местной школы поступил в Острожскую академию и получил специальность журналиста.

Фотографией Максим увлекался еще со школы, а свою дипломную работу в вузе посвятил именно этому жанру.

В своем родном городе Максим Бурда стал известным фотографом, в частности из-за съемок на свадьбах.



Максим Бурда / Фото предоставлено 24 Каналу

Девушка Максима Мария Лукашук вспоминает, что он не любил больших и шумных гуляний. И это своего рода парадокс – свадебный фотограф не любит свадьбу. Но девушка это объясняет просто – Максим это воспринимал как работу, которую выполнял старательно и добросовестно.

Он относился к свадьбам как к работе. Мы с ним всегда обсуждали, что хотели бы на нашу свадьбу пригласить максимум людей 20-30, чтобы это было очень семейно. Я так же не хотела большой свадьбы,

– рассказала Мария.

Знакомство Максима с любимой тоже, можно сказать, началось со свадьбы. У пары есть общие дальние родственники. На одной свадьбе в качестве гостей были Мария и мама Максима. Женщина рассказывала о своем сыне, которого Мария уже заочно знала – местных фотографов люди знают. Дома, очевидно, мама рассказывала сыну о Марии. Спустя время он решил написать девушке.



Максим с возлюбленной Марией / Фото предоставлено 24 Каналу

Так началось их общение. Но встречаться они начали не в простой день, а 24 февраля 2022 года. В день, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину. Пара планировала, что в тот день парень приедет во Львов, где тогда жила Мария. Однако из-за начала вторжения девушка вернулась в родной город. Там ее встретил Максим и с того дня начались их отношения, которые, к сожалению, продолжались меньше года – 26 января 2023 года жизнь парня оборвалась во время выполнения боевого задания под Бахмутом. До своего 26-летия Максим не дожил 5 дней.

Увлекался "Азовом" и знал, что полномасштабная война неизбежна

Максим принадлежал тем людям, которые знали, что полномасштабная война неизбежна и это лишь вопрос времени. Еще когда началась война на Донбассе в 2014 году, он хотел идти воевать, но единственное, что его остановило – тот факт, что парень был несовершеннолетним.

Однако, несмотря на это, он продолжал готовиться – восхищался полком "Азов" и регулярно участвовал в военных учениях, чтобы быть готовым к большой войне.

В течение 2 лет не было и дня, когда бы он не рассказывал мне об "Азове". Об "Азове" был разговор каждый день. Он очень увлекался этим подразделением, его структурой и военной подготовкой. В 2019 году Максим вступил в Тероборону и постоянно был на полигонах, на стрельбах. Он постоянно готовился к войне и говорил, что она будет,

– вспоминает Мария.

И это все происходило на фоне того, что военно-врачебная комиссия признала Максима непригодным к военной службе. Но это никак ему не мешало готовиться к войне.

Когда Россия начала вторжение, Максим без сомнения пошел в военкомат. У его любимой даже не было вопросов "почему?", потому что знала, что он готовился к этому.



Максим Бурда / Фото предоставлено 24 Каналу

Только, как, вероятно, у каждого и каждой, чьи близкие люди пошли на войну, Марию не оставляло волнения за своего любимого.

Делал все, чтобы попасть туда: почему Максим так рвался на передовую

Хотя Максим пошел в военкомат в первые дни вторжения, долгое время он был в оперативном резерве – регулярно проходил обучение и работал в тылу. Однако он принципиально хотел на передовую, ведь считал, что настоящие военные – только те, кто на передовой, поэтому военным он себя не считал.

Когда мы заходили в кафе и там была какая-нибудь скидка на кофе для военных, он всегда очень раздражался и говорил: "Я не военный, не был на боевых действиях, поэтому это меня не касается". Я всегда ему напоминала, что в первый день он пошел добровольно в Тероборону, готов был отдать свою жизнь, и это тоже важно. Но убедить его было невозможно,

– вспоминает возлюбленная Максима.

Парень считал, что он может быть максимально эффективным на передовой, поэтому делал все, чтобы попасть туда. И это произошло – в январе этого года его отправили на Бахмутское направление. Там он в составе 3-й отдельной штурмовой бригады выполнял боевые задания по уничтожению оккупантов. Максим умело руководил беспилотниками, филигранно наводил артиллерию на врага, благодаря чему было ликвидировано большое количество россиян.



Собратья так и называли Максима – "Фотограф" / Фото предоставлено 24 Каналу

Утром прислал любимой фото котиков, а в обед сообщили о его гибели

Во время пребывания в резерве и после отправки на передовую Максим продолжал фотографировать, но уже не свадьбу, а военную реальность. Сначала он делал фото на обычный телефон и шутил, что весь секрет его фотографий в правильной обработке.

Все свои фото он посылал любимой. Мария говорит, что Максиму важно сохранить все фото и девушка это понимала. Позже воин приобрел себе маленький фотоаппарат.

Максим не переставал фотографировать и на Бахмутском направлении, на передовом. Однако фотографии стали более мрачными. Он собственными глазами видел последствия войны и был непосредственно на передовой, что имело влияние и на него. Возлюбленная Максима вспоминает, что какое-то время он не разговаривал с ней по телефону, потому что не хотел, чтобы она слышала, что он грустный.



Максим Бурда / Фото предоставлено 24 Каналу

Однако даже в таких условиях Максим видел прекрасное и фиксировал это на камеру. Он очень любил животных, потому фотографировал их на фронте. Часто он присылал своей любимой фото животных с подписью "Котенок, как ты". Так теперь называется одна из работ на выставке фото, сделанных Максимом. Эту фотографию Мария называет одной из самых особенных для нее.

В четверг утром он мне посылал котиков, а уже в обед мне сообщили о его гибели,

– вспоминает Мария.

Сначала родные не верили в то, что услышали. Однако реальность была жестокой и трагичной. И несмотря на всю боль утраты, самые близкие люди Максима решили, что нужно воплощать мечты воина в жизнь. Мария начала с того, что завела собаку породы корги – именно такую очень хотел ее любимый.

Почти 200 фотографий и каждая – особенная: выставки фотографий Максима в Украине

В свой день рождения Максим планировал открыть сбор на нужды своего подразделения, чтобы каждый, кто хотел его поздравить, сделал это донатом на ВСУ. Однако до 31 января молодой человек, к сожалению, не дожил.

Самые родные люди Максима – мама Ирина и возлюбленная Мария решили осуществить еще одну мечту парня. Речь идет об организации выставки его работ. Однако организация всего процесса, включая печать фотографий – затратный процесс. На день рождения Максима родные открыли сбор для воплощения этой мечты.

С помощью небезразличных и собственных ресурсов родные Максима вместе с его друзьями организовали первую выставку в его родном городе – Ковеле. Вторая выставка проходила в родной для Максима Острожской академии.

Третью выставку в поддержку Благотворительного фонда Сергея Притулы открыли в Киеве. 2 июня уже четвёртую выставку "Небесный фотограф" открыли во Львове. Ее каждый желающий может увидеть до 3 июля во Дворце Искусств на улице Коперника.

На выставке во Львове есть возможность приобрести фотоработы Максима, открытки, наклейки, худые и футболки с его фото. Часть средств от продаж будет перечислена в Благотворительный фонд "Ангелы Азова".

Однако на этом работа не останавливается. Выставку будут открывать и в других городах, сейчас ведутся переговоры. И это действительно большая выставка – около 200 фотографий, сделанных во время полномасштабного вторжения и каждая особенная. На них можно увидеть военный быт и будни наших воинов. Например, у Максима есть несколько снимков с Нового года – фотограф зафиксировал моменты, как его собратья встречали 2023-й и смотрели обращения президента. Однако с точки зрения обычного посетителя выставки больше внимания привлекает елка из автоматов.

Открытие выставки "Небесный фотограф" во Львове / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Вечная и светлая память Максима Бурде. Герой, которому навсегда останется 25. Именно такие храбрые, смелые и талантливые люди – лучшие сыновья нашей страны. И еще одно доказательство тому – то, что они отдают за нее жизнь.