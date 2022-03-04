Фотографировал блокпост: в Киеве задержали нардепа Нестора Шуфрича

Пророссийский нардеп из не менее пророссийской партии Нестор Шуфрич даже после нападения России на Украину не прекратил свои "гастроли" по пропагандистским каналам. После того как он фотографировал украинский блокпост, за него взялись правоохранители.

Во время задержания охранники нардепа стреляли в представителей территориальной обороны. Теперь как депутатом, так и его приспешниками, займутся правоохранители.

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По словам нардепа Юрия Бирюкова, горе-депутата уже передали в СБУ. С ним работают следователи. Пока же предлагаем вам кадры с задержанием Шуфрича.



Задержание Шуфрича, фотографировавшего блокпост / Фото телеграм-канала "Лачен пишет"



Шуфричем и его охранниками займутся следователи / Фото телеграм-канала "Лачен пишет"

К слову, мы не зря упомянули о "гастролях" Шуфрича по каналам пропагандистов. Например, в его пресс-службе опубликовали видео, как он сам присоединился к одной из российских программ. Видео вы можете просмотреть здесь.

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