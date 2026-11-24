24 ноября российские оккупанты целенаправленно нанесли удар с помощью FPV-дрона по рейсовому автобусу в Запорожской области. Медики спецподразделения "Артан" оперативно оказали первую помощь тяжелораненым и организовали срочную эвакуацию.

Как сообщили в спецподразделении "Артан" Департамента активных действий ГУР МО Украины, военные медики обнаружили последствия удара по дороге к стабилизационному пункту. Бойцы немедленно остановились, чтобы оценить ситуацию, оказать неотложную помощь и организовать эвакуацию людей в больницу.

Спасение под угрозой повторного удара

В салоне транспортного средства находились от 10 до 15 человек, среди которых были тяжелораненые. Спецназовцы действовали быстро, поскольку оккупанты могли нанести повторный удар по скоплению людей.

"Трое были в критическом состоянии, буквально каждая секунда решала вопрос жизни и смерти, – рассказывает медик "Артана" Хирург. – Каждый из нас знал, что делать. Действовали очень четко – и мы, и полицейские, и специалисты нашего Департамента активных действий, которые оказывали помощь людям уже на стабилизационном пункте".

По словам медика, оккупационные войска целенаправленно нанесли удар именно по гражданскому маршруту, точно зная о регулярном движении пассажиров.

"Враг знал, что там остановка общественного транспорта, на 100 процентов, – говорит воин "Артана". – Этот автобус несколько раз в день забирал здесь людей".

Всех пострадавших успешно стабилизировали и доставили в больницы в более безопасные районы.

Кадры операции: смотрите видео

Российские атаки на гражданскую инфраструктуру

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, 19 ноября российские войска провели атаку с помощью беспилотника по остановке общественного транспорта в Салтовском районе Харькова.

В результате этого вражеского удара ранения получили пять гражданских лиц.

Также ранее мы сообщали, что 15 ноября в Киевском районе Харькова оккупанты нанесли повторный удар с помощью FPV-дрона по спасателям ГСЧС, повредив служебный автомобиль.