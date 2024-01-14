Иногда даже более эффективные, – военный эксперт сказал, могут ли дроны заменить артиллерию

Российско-украинскую войну уже окрестили "войной дронов". Действительно именно на развитии производства беспилотников акцентируе внимание как Украина, так и Россия.

Однако значимость артиллерии на поле боя тоже не стоит недооценивать. Подробнее о сравнении двух видов оружия 24 Каналу рассказал Давид Гендельман – военный эксперт из Израиля.

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Важность БпЛА

Сейчас дроны играют огромную роль на фронте. Украина прилагает немало усилий, чтобы увеличить их количество в поле боя. Особенно важны FPV-дроны.

По тому, что мы уже видели, дроны занимают нишу высокоточной артиллерии. Иногда они даже более эффективны. Как украинская, так и российская стороны усиленно развивают это направление. Одновременно развивается противодействие, прежде всего средства РЭБ,

– отметил Давид Гендельман.

Увеличивается собственно не только количество, но и качество беспилотников. Есть уже дроны с машинным видением, позволяющим автоматически захватить цель и поразить ее даже без помощи оператора. Поэтому усложняется противодействие средствами радиоэлектронной борьбы.

Могут ли дроны полностью заменить артиллерию

Преимущество дронов также в цене. Они дешевле тех же артиллерийских снарядов. Кроме того, очевидной прелестью является и разведывательная функция беспилотников. В то же время, нельзя сказать, что дроны смогут полностью заменить артиллерию.

В российско-украинской войне чаще используют не высокоточные, а обычные артснаряды. Полностью это не пойдет. Ибо некоторые FPV-дроны все же не могут нести такую бомбовую нагрузку. Но это дело техники. Возможно, разовьют и это,

– заметил военный эксперт.

К тому же, главная задача артиллерии – это не высокоточное, а статистическое поражение. Именно поэтому во всем мире активно увеличивают производство обычных 155-миллиметровых снарядов, ведущих статистический огонь.

"Чисто математически, у кого больше проблем с артиллерией – тот может извлечь больше пользы от использования FPV-дронов. Но еще раз нужно подчеркнуть, что полностью это не заменит артиллерию. Только несколько ее конкретных аспектов, в частности высокоточность", – подытожил Гендельман.

Больше дронов для Украины: последние новости

В пятницу, 12 января, Великобритания объявила новый пакет помощи для Украины. В него в частности вошли беспилотники трех разных типов. Речь идет о разведывательных дронах, атакующих дронах дальнего действия, а также FPV-дронах.

Интересное заявление на днях обнародовал вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он призвал украинцев собирать FPV-дроны самостоятельно дома, таким образом приобщившись к уничтожению врага.

Напомним, что во время итоговой пресс-конференции Владимир Зеленский анонсировал изготовление миллиона дронов в 2024 году. Михаил Федоров считает, что такая цель достижима. Однако кроме FPV, на фронте сейчас также нуждаются в дронах с тепловизорами.

Россия получает помощь от КНДР. Известно, что стране-агрессорцы передали артиллерийские снаряды, боекомплекты, боеприпасы для реактивных систем залпового огня.