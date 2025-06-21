FPV-пилот "Гелиоса" рассказал об отражении массированного штурма и "самых дорогих словах за войну"

Бойцы подразделения "Гелиос" работают сейчас на одном из самых горячих участков фронта. Они превращают небо в зону поражения для врага.

"Гелиос" – имя солнечного божества из древнегреческих мифов – может звучать мирно, даже поэтично. Но за этим названием скрывается смертоносная точность, передает 24 Канал.

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Сжигают врага как Солнце

Как рассказал один из пилотов с позывным "Дип", идея названия принадлежит офицеру 2 Галицкой бригады НГУ. Мол, эти ребята будут испепелять врага с неба так, как Солнце жжет землю в зенит.

Подразделение "Гелиос" охотится за оккупантами / Фото, предоставлено 24 Каналу

Ирония заключается в том, что до войны Андрей (он же "Дип") действительно работал с Солнцем – устанавливал солнечные панели. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, он вернулся в часть, где ранее служил по контракту. Говорит, что решение было подсказано инстинктом – чувством долга перед своими. Мужчина начинал воевать пехотинцем, а теперь руководит FPV-дронами.

Вместе с собратьями он уничтожал ДРГ врага и сдерживал атаки в Донецкой области. Один из боев, которые прочно запечатлелись в его памяти, произошел во время массированного штурма – россияне пошли на прорыв на мотоциклах.

В тот день до обеда было спокойно. Воины следили за видео с дронов, готовили "птички" к следующим вылетам, даже смогли перекусить. "Дип" успел позвонить домой. А потом – сигнал по рации: вражеские мотоциклы в движении. С этого момента начался настоящий ад.

Дронщик "Гелиоса" за работой / Фото, предоставлено 24 Каналу

Колонна мотоциклистов стремительно приближалась к украинским позициям. Защитники встретили их шквальным огнем: работала вся линия – от артиллерии до FPV-дронов. Несмотря на потери, часть врага сумела прорваться почти вплотную.

Завязался ближний бой. Пулеметный огонь был такой плотный, что падали бетонные опоры. Украинские дроны уже были в воздухе. "Дип", говорит, что было важно удержать концентрацию, потому что ошибка стоила бы жизни нашим. "Противник подошел слишком близко – мы понимали, что на нас последняя надежда", – рассказывает пилот.

Украинские дроны действовали безошибочно. Штурм был остановлен. Уцелевшие оккупанты бросили своих мертвых товарищей и убежали. Поле превратилось в разгромленное месиво – с мотоциклами, обломками и телами. После этого мотоштурмы на том участке прекратились.

"Дип" вспоминает, что тогда услышал от наших пехотинцев самые дорогие слова на этой войне. Те признались, что получили второе дыхание, когда услышали как украинские дроны работают по врагу.

За героизм во время обороны Покровска "Дипа" отметили знаком отличия "За доблестную службу". Вместе с собратьями из "Гелиоса" он продолжает день за днем охоту на цели врага.

Пилоты "Гелиоса" умело уничтожают врага и его технику / Фото, предоставлено 24 Каналу

На их счету – десятки результативных поражений: минометы, пушка, бронетехника, автотранспорт и даже танк. Для врага фраза "взошло Солнце" имеет новое значение – это означает, что в небе уже дроны с "Гелиоса". А значит, у россиян большие шансы отправиться "рекой Стикс" в адское царство Аида.

Потому что пока восходит солнце над Украиной – над головами оккупантов снова и снова будут проноситься "птицы смерти" из 2 Галицкой бригады. И каждый рассвет для них может стать последним.