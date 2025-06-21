"Геліос" – ім'я сонячного божества з давньогрецьких міфів – може звучати мирно, навіть поетично. Але за цією назвою ховається смертоносна точність, передає 24 Канал.

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Спалюють ворога наче Сонце

Як розповів один із пілотів із позивним "Діп", ідея назви належить офіцерові 2 Галицької бригади НГУ. Мовляв, ці хлопці будуть спопеляти ворога з неба так, як Сонце палить землю в зеніт.

Підрозділ "Геліос" полює за окупантами / Фото, надане 24 Каналу

Іронія полягає в тому, що до війни Андрій (він же "Діп") справді працював із Сонцем – встановлював сонячні панелі. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, він повернувся до частини, де раніше служив за контрактом. Каже, що рішення було підказане інстинктом – відчуттям обов'язку перед своїми. Чоловік починав воювати піхотинцем, а тепер керує FPV-дронами.

Разом із побратимами він знищував ДРГ ворога та стримував атаки на Донеччині. Один із боїв, які міцно закарбувалися у його пам'яті, стався під час масованого штурму – росіяни пішли на прорив на мотоциклах.

Того дня до обіду було спокійно. Воїни слідкували за відео з дронів, готували "пташки" до наступних вильотів, навіть змогли перекусити. "Діп" встиг зателефонувати додому. А потім – сигнал по рації: ворожі мотоцикли в русі. Із цього моменту почалося справжнє пекло.

Дронщик "Геліосу" за роботою / Фото, надане 24 Каналу

Колона мотоциклістів стрімко наближалась до українських позицій. Захисники зустріли їх шквальним вогнем: працювала вся лінія – від артилерії до FPV-дронів. Попри втрати, частина ворога зуміла прорватися майже впритул.

Зав'язався ближній бій. Кулеметний вогонь був такий щільний, що падали бетонні опори. Українські дрони вже були в повітрі. "Діп", каже, що було важливо втримати концентрацію, бо помилка коштувала б життя нашим. "Противник підійшов надто близько – ми розуміли, що на нас остання надія", – розповідає пілот.

Українські дрони діяли безпомилково. Штурм було зупинено. Вцілілі окупанти кинули своїх мертвих товаришів і втекли. Поле перетворилось на розгромлене місиво – з мотоциклами, уламками й тілами. Після цього мотоштурми на тій ділянці припинилися.

"Діп" пригадує, що тоді почув від наших піхотинців найдорожчі слова на цій війні. Ті зізналися, що отримали друге дихання, коли почули як українські дрони працюють по ворогу.

За героїзм під час оборони Покровська "Діпа" відзначили відзнакою "За доблесну службу". Разом із побратимами з "Геліоса" він продовжує день за днем полювання на цілі ворога.

Пілоти "Геліосу" вправно нищать ворога та його техніку / Фото, надане 24 Каналу

На їхньому рахунку – десятки результативних уражень: міномети, гармата, бронетехніка, автотранспорт і навіть танк. Для ворога фраза "зійшло Сонце" має нове значення – це означає, що в небі вже дрони з "Геліоса". А значить, у росіян великі шанси вирушити "річкою Стікс" до пекельного царства Аїда.

Бо поки сходить сонце над Україною – над головами окупантів знову й знову проноситимуться "птахи смерті" з 2 Галицької бригади. І кожен світанок для них може стати останнім.