Соответствующее заявление Сергей Стерненко сделал в своих соцсетях 8 сентября, передает 24 Канал.

К теме Война дронов: беспилотник десантников уничтожил российский логистический НРК

Почему часть украинских дронов непригодна для использования?

Речь идет о партии из примерно 2 миллионов единиц, значительная часть которых остается на складах из-за технических недостатков. В денежном эквиваленте это составляет потери на миллиарды гривен.

Более половины из 2 миллионов FPV от государства – непригодны и лежат на складах,

– подчеркнул Стерненко.

Основными причинами такой ситуации он называет две проблемы. Во-первых, логистические задержки могут длиться от 1 до 6 месяцев, что существенно усложняет своевременные поставки.

Во-вторых, Генштаб ВСУ формулирует требования к закупкам, четко указывая Министерству обороны конкретные модели дронов для приобретения. Однако при этом не учитываются технические характеристики беспилотников или качество их сборки.

По информации Стерненко, такие проблемы могут быть следствием или масштабной коррупции, или серьезных просчетов в планировании, а возможно, сочетание обоих факторов.

В итоге исправление этих недостатков ложится на плечи специалистов, которые вынуждены дорабатывать технику уже после ее поступления.

Какова ситуация с производством украинского оружия?