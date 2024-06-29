На Львовщине на территории подстанций нашли фрагмент кассетного боеприпаса Х-101

Во Львовской области на территории одной из высоковольтных подстанций нашли фрагмент кассетного боеприпаса российской ракеты Х-101.

В Минэнерго сообщили, что фрагмент кассетного боеприпаса вывезли за территорию подстанции.

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"Во Львовской области на территории одной из высоковольтных подстанций найден металлический шар диаметром 15 сантиметров – фрагмент кассетного боеприпаса российской ракеты Х-101. Работники ГСЧС вывезли боеприпас за территорию подстанции", – говорится в сообщении.

Атака по Львову

В последний раз россияне атаковали Львовскую область 22 июня. Тогда председатель ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне попали ракетой по объекту критической энергетической инфраструктуры в области. На месте атаки возник пожар, который длился несколько часов.

Боролись с огнем 67 спасателей и 12 единиц спецтехники. Впоследствии в Укрэнерго уточнили, что в результате удара во Львовской области повреждено оборудование на объекте национальной энергетической компании.