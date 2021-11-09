Фракция "Слуга народа" пополнится тремя депутатами

Парламентская фракция "Слуга народа" пополнится тремя народными депутатами. Новыми парламентариями станут Сергей Кострийчук, Сергей Козырь и Виталий Войцеховский.

О новых "слугах народа" в Верховной Раде в сети сообщила пресс-секретарь политической силы Юлия Палийчук.

Ранее ЦИК признала избранными 3 новых народных депутатов

Новые депутаты во фракции "слуг" в парламенте

Сергей Кострийчук (избирательный список – № 140);

Сергей Козырь (округ № 184);

Виталий Войцеховский (округ № 197).

Поздравляем в команде "Слуга народа" и желаем успехов,

– добавила пресс-секретарь партии.

Ранее фракция "слуг" несколько уменьшилась. Дмитрий Разумков, которого отозвали с поста спикера, решил создать свое межфракционное объединение "Разумная политика". В него войдут примерно 25 нардепов, среди которых 21 "слуга"

Напомним, Центральная избирательная комиссия признала новых народных депутатов во время заседания 9 ноября.

Признание ЦИК избранными новых нардепов

Центральная избирательная комиссия 9 ноября признала Сергея Козыря и Виталия Войцеховского народными депутатами, избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые прошли 31 октября.

Согласно результатам голосований, Козыря поддержали 62,6% избирателей, Войцеховского – 46,1%.

Кроме того, парламентарием признали и Сергея Кострийчука, который заменит в Раде Ирину Верещук. Она же теперь занимает пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Текст сообщения Юлии Палийчук:

Фракция "Слуга народа" пополнится тремя народными депутатами:

ЦИК признала народными депутатами:

1. Сергея Кострийчука (избирательный список – № 140);

2. Сергея Козыря (округ 184);

3. Виталия Войцеховского (округ 197).

Поздравляем в команде "Слуга народа" и желаем успехов!