Фракция "Слуга народа" пополнится тремя депутатами
Источник:телеграм Юлии Палийчук
Парламентская фракция "Слуга народа" пополнится тремя народными депутатами. Новыми парламентариями станут Сергей Кострийчук, Сергей Козырь и Виталий Войцеховский.
О новых "слугах народа" в Верховной Раде в сети сообщила пресс-секретарь политической силы Юлия Палийчук.
Ранее ЦИК признала избранными 3 новых народных депутатов
Новые депутаты во фракции "слуг" в парламенте
- Сергей Кострийчук (избирательный список – № 140);
- Сергей Козырь (округ № 184);
- Виталий Войцеховский (округ № 197).
Поздравляем в команде "Слуга народа" и желаем успехов,
– добавила пресс-секретарь партии.
Напомним, Центральная избирательная комиссия признала новых народных депутатов во время заседания 9 ноября.
Признание ЦИК избранными новых нардепов
- Центральная избирательная комиссия 9 ноября признала Сергея Козыря и Виталия Войцеховского народными депутатами, избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые прошли 31 октября.
- Согласно результатам голосований, Козыря поддержали 62,6% избирателей, Войцеховского – 46,1%.
- Кроме того, парламентарием признали и Сергея Кострийчука, который заменит в Раде Ирину Верещук. Она же теперь занимает пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Текст сообщения Юлии Палийчук:
Фракция "Слуга народа" пополнится тремя народными депутатами:
ЦИК признала народными депутатами:
1. Сергея Кострийчука (избирательный список – № 140);
2. Сергея Козыря (округ 184);
3. Виталия Войцеховского (округ 197).
Поздравляем в команде "Слуга народа" и желаем успехов!