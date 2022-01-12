Во Франции новый рекорд заражений коронавирусом
Источник:France24
Во Франции во вторник, 11 января, сообщили о 368 149 новых случаях коронавируса. Это самый высокий показатель за все время пандемии.
Ситуация во Франции
Предыдущий максимум был 5 января, тогда в стране зафиксировали 332 252 случая, с тех пор Франция фиксировала показатели заражений выше 300 тысяч еще два дня. Количество положительных тестов из общего количества сделанных в настоящее время составляет 20%.
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Несмотря на большое количество заражений, смертность остается на низком уровне – 270 смертей от коронавирусной болезни.
До середины января правительство планирует ввести вакцинный пропуск, который сделает прививку обязательной для всех, кто хочет посещать рестораны или ходить на мероприятия в помещении.
На сегодняшний день достаточно подтверждения вакцинации или отрицательного теста.
Вакцинация во Франции против коронавируса
- Всего во Франции провели более 128 миллионов прививок.
- 50,2 миллионов французов прошли полный курс вакцинации. Это 74,5% от всего населения.
- Всего в стране умерли более 126 тысяч человек от коронавируса.
- Заболели более 12 миллионов человек.
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