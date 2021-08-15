Во Франции вновь проходят масштабные митинги против паспортов здоровья: видео
15 августа 2021 , 03:20Читати новину українською
Источник:Le Figaro
Массовые манифестации против санитарных пропусков (паспортов здоровья) во Франции прошли уже в пятый раз. Сотни тысяч людей выходят на улицы каждые выходные.
Вот и 14 августа, в субботу, во время митинга в Париже правоохранители задержали 11 человек. При этом один полицейский получил легкие травмы.
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Во Франции в субботу, 14 августа, состоялась уже пятая масштабная акция протеста подряд.
- Люди недовольны введением с 9 августа в стране санитарных пропусков – документов, с которыми только и будут пускать в рестораны или другие общественные заведения.
На этот раз на улице ряда французских городов вышли примерно 215 тысяч человек – по официальным данным.
- В Париже, например – 13,9 тысячи. Есть задержанные и пострадавшие, но немного: 11 участников митинга попали в тюрьму, один полицейский – в больницу с легкими травмами.
- Больше людей протестовали в Тулоне – 22 тысячи, меньше в Ницце и Монпелье – 6 и 7,5 тысячи соответственно.
Наиболее агрессивно вели себя участники протестов в Лионе. Там полиция даже применяла слезоточивый газ.