Во Франции опровергли передачу Украине новейшего ПТРК Akeron

Во Франции отрицали информацию, что передавали Украине новейший ПТРК Akeron. Серийное производство ПТРК Akeron стартовало только в 2017 году.

Вице-президент Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио в интервью изданию Opex News сообщил о том, что Украине передаются новейшие противотанковые ракетные комплексы Akeron MP. Но Минобороны Франции опровергло информацию.

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Издание Opex News опубликовало опровержение предыдущей информации.

Передача ПТРК была бы странным решением

Украинский военный портал Defence Express подчеркивает, что было бы странно, если бы Франция решила передать Украине ПТРК Akeron. Дело в том, что у самой Франции этих комплексов не очень много.

Этот ПТРК начали поставлять во французскую армию только в 2017 году. В ноябре 2021 года производитель MBDA сообщил о поставках 1000-й ракеты Akeron MP, а в начале 2023 года стало известно о заказе дополнительных 200 ракет.

Учитывая, что это полноценный ПТРК с многократной пусковой, то самих пусковых было выпущено в разы меньше, возможно в общей сложности их пока существует несколько сотен. И потому передача этих противотанковых комплексов в любом значительном количестве сразу была довольно сомнительной,

– отмечают в Defence Express.

При этом военный портал не исключает, что Минобороны Франции могло быть заинтересовано в проведении оценки самого ПТРК в реальных боевых условиях в Украине.

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