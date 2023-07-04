Такую информацию обнародовал глава союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье. Он подчеркнул, что все это просто украли.
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Было полностью разграблено более 200 магазинов, уничтожено 300 банковских отделений, пострадали 250 табачных магазинов с использованием методов абсолютного насилия. Все было украдено, даже кассовые аппараты украли, прежде чем поджечь,
– заявил де Безье.
Он подчеркнул, что французский бизнес уже потерял более 1 миллиарда евро. Однако это без учета убытков для туризма. Ведь после того, как видео массовых беспорядков разлетелось по всему миру, многие отменили свои поездки во Францию.
Что известно о протестах во Франции
- В Париже 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка, который не остановил автомобиль по их приказу. Общество возмутилось из-за этого и заявило о расизме, ведь юноша был арабом. Во многих городах Франции вспыхнули массовые протесты.
- Судебные власти начали два отдельных расследования: одно касается убийства подростка правоохранителем, а другое – неспособности водителя остановить автомобиль и вероятной попытки "убить полицейского".
- Вскоре протесты вышли из-под контроля и переросли в массовый грабеж и мародерство. Мигранты разрушали магазины и выносили из них все ценное, стреляли из огнестрельного оружия и конфликтовали с правоохранителями. Президенту Эммануэлю Макрону даже пришлось срочно покинуть саммит ЕС в Брюсселе.