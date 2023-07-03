Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. Он отметил, что демонстранты во Франции поступают так же как участники движения Black Lives Matter в США, протестовавшие против дискриминации американцев африканского происхождения в стране.
Смотрите также Опасность чувствуют все: какова истинная причина протестов во Франции
"Они в основном разрушают магазины, и выносят оттуда все, что есть. Вступают в драки с полицией. Применяют огнестрельное оружие, и это во Франции, где для приобретения оружия необходимо получить специальное разрешение", – возмутился военный эксперт.
Протестующие в Париже грабят магазины: смотреть видео
Массовые ограбления во время протестов
Митингующие за шесть дней разграбили 250 банковских отделений, десять торговых центров, 200 супермаркетов и 250 табачных магазинов, сообщил Олег Жданов со ссылкой на министра финансов Франции Бруно Ле Мера. Из-за массовых акций протестов экономика страны потеряла 0,1% роста в текущем квартале.
Мигранты, участвующие в протестах, повредили ратуши, грабили и жгли библиотеки, совершили нападения на несколько полицейских отделений. Французы уже объединяются в отряды, чтобы защищаться от агрессивных демонстрантов.
– добавил он.
Что известно о демонстрациях в Париже
- В Париже правоохранители застрелили 17-летнего подростка, который не остановился по приказу дорожной полиции Из-за этого в стране вспыхнули протесты.
- Сначала демонстрации проходили в Нантере. Однако потом митинги перекинулись на другие коммуны и крупные города Франции, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулу.
- Судебные власти Франции уже начали два отдельных расследования после смерти подростка: одно в связи с убийством государственным должностным лицом, а другое, в котором рассматривают неспособность водителя остановить автомобиль и вероятную попытку "убить полицейского".
- Также семья подала жалобу на полицию за "ложь" после первоначального заявления о том, что машина пыталась сбить полицейских.