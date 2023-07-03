Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. Он отметил, что демонстранты во Франции поступают так же как участники движения Black Lives Matter в США, протестовавшие против дискриминации американцев африканского происхождения в стране.

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"Они в основном разрушают магазины, и выносят оттуда все, что есть. Вступают в драки с полицией. Применяют огнестрельное оружие, и это во Франции, где для приобретения оружия необходимо получить специальное разрешение", – возмутился военный эксперт.

Протестующие в Париже грабят магазины: смотреть видео

Массовые ограбления во время протестов

Митингующие за шесть дней разграбили 250 банковских отделений, десять торговых центров, 200 супермаркетов и 250 табачных магазинов, сообщил Олег Жданов со ссылкой на министра финансов Франции Бруно Ле Мера. Из-за массовых акций протестов экономика страны потеряла 0,1% роста в текущем квартале.

Мигранты, участвующие в протестах, повредили ратуши, грабили и жгли библиотеки, совершили нападения на несколько полицейских отделений. Французы уже объединяются в отряды, чтобы защищаться от агрессивных демонстрантов.

– добавил он.

Что известно о демонстрациях в Париже