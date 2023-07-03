Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. Він зазначив, що демонстранти у Франції поводяться так само як учасники руху Black Lives Matter у США, котрі протестували проти дискримінації американців африканського походження у країні.
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"Вони здебільшого руйнують магазини, і виносять звідти все, що є. Вступають у бійки з поліцією. Застосовують вогнепальну зброю, і це у Франції, де для придбання зброї необхідно отримати спеціальний дозвіл", – обурився військовий експерт.
Протестувальники у Парижі грабують магазини: дивитись відео
Масові пограбування під час протестів
Мітингувальники за шість днів розграбували 250 банківських відділень, десять торговельних центрів, 200 супермаркетів і 250 тютюнових магазинів, повідомив Олег Жданов із посиланням на міністра фінансів Франції Бруно Ле Мера. Через масові акції протестів економіка країни втратила 0,1% зростання у поточному кварталі.
Мігранти, які беруть участь у протестах, пошкодили ратуші, грабували та палили бібліотеки, здійснили напади на кілька поліцейських відділків. Французи тим часом вже об’єднуються у дружини, щоб захищатись від агресивних демонстрантів,
– додав він.
Що відомо про демонстрації у Парижі
- У Парижі правоохоронці застрелили 17-річного підлітка, який не зупинився за наказом дорожньої поліції. Через це в країні спалахнули протести.
- Спершу демонстрації відбувались в Нантері. Однак потім мітинги перекинулися на інші комуни та великі міста Франції, такі як Діжон, Лілль, Ліон, Марсель, Страсбург і Тулу.
- Судова влада Франції вже розпочала два окремі розслідування після смерті підлітка: одне у зв'язку з вбивством державною посадовою особою, а інше, у якому розглядають нездатність водія зупинити автомобіль і ймовірну спробу "вбити поліцейського".
- Також сім'я подала скаргу на поліцію за "брехню" після початкової заяви про те, що машина намагалася збити поліцейських.