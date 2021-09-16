Во Франции высокая вода уносит жизни: видео и фото масштабных наводнений

Юг Франции пострадал от мощных дождей, которые повлекли за собой наводнения. Жертвами стихии стали уже по меньшей мере 9 человек.

Из-за удара стихии спасатели эвакуировали сотни человек. Большинство из них находились в кемпинге, для их спасения даже привлекли вертолет.

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Автодороги и улицы превратились в реки

Вода затопила автодороги и улицы городов, движение транспорта фактически заблокировано. Больше всего пострадали города и села между Нимом и Монпелье. В департаменте Гар говорят, что такой непогоды не видели давно.

Это был апокалипсис. Я здесь чуть более 10 лет, я такого никогда не видел. Мои соседи живут здесь 40 лет, это первый раз, когда они видели столько воды, – говорит Рафаэль, житель города Ушо.

Из-за непогоды в регионе закрыли школы, людям рекомендуют оставаться дома.

Смотрите фото из затопленной Франции / Фото из твиттера и французских СМИ:

Видео из пострадавшего региона:

В августе во Франции бушевали лесные пожары

Отметим, что в августе Франция столкнулась с совершенно другим стихийным бедствием – крупными лесными пожарами. Возгорание произошло в департаменте Вар, на юго-востоке страны. Огонь тогда охватил тысячи гектаров, а местных жителей пришлось эвакуировать.