Во Франции высокая вода уносит жизни: видео и фото масштабных наводнений
Источник:Al Jazeera
Юг Франции пострадал от мощных дождей, которые повлекли за собой наводнения. Жертвами стихии стали уже по меньшей мере 9 человек.
Из-за удара стихии спасатели эвакуировали сотни человек. Большинство из них находились в кемпинге, для их спасения даже привлекли вертолет.
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Автодороги и улицы превратились в реки
Вода затопила автодороги и улицы городов, движение транспорта фактически заблокировано. Больше всего пострадали города и села между Нимом и Монпелье. В департаменте Гар говорят, что такой непогоды не видели давно.
Это был апокалипсис. Я здесь чуть более 10 лет, я такого никогда не видел. Мои соседи живут здесь 40 лет, это первый раз, когда они видели столько воды, – говорит Рафаэль, житель города Ушо.
Из-за непогоды в регионе закрыли школы, людям рекомендуют оставаться дома.
Смотрите фото из затопленной Франции / Фото из твиттера и французских СМИ:
Видео из пострадавшего региона:
В августе во Франции бушевали лесные пожары
Отметим, что в августе Франция столкнулась с совершенно другим стихийным бедствием – крупными лесными пожарами. Возгорание произошло в департаменте Вар, на юго-востоке страны. Огонь тогда охватил тысячи гектаров, а местных жителей пришлось эвакуировать.