Через удар стихії рятувальники евакуювали сотні осіб. Більшість з них перебували у кемпінгу, для їхнього порятунку навіть залучили гелікоптер.

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Автошляхи та вулиці перетворились на ріки

Вода затопила автошляхи та вулиці міст, рух транспорту фактично заблокований. Найбільше постраждали міста та села між Німом та Монпельє. У департаменті Гар кажуть, що такої негоди не бачили давно.

Це був апокаліпсис. Я тут трохи більше ніж 10 років, а такого ніколи не бачив. Мої родичі живуть тут 40 років, це перший раз, коли вони бачили стільки води,

– каже Рафаель, житель міста Ушо.

Через негоду в регіоні закрили школи, людям рекомендують залишатись вдома.

Дивіться фото з затопленої Франції / Фото з твітера та французьких ЗМІ:

Відео з постраждалого регіону:

У серпні у Франції вирували лісові пожежі

Зазначимо, що у серпні Франція зіткнулась з зовсім іншим стихійним лихом – великими лісовими пожежами. Займання сталось у департаменті Вар, що на південному сході країни. Вогонь тоді охопив тисячі гектарів, а місцевих жителів довелось евакуювати.