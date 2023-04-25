Китай использовал Макрона: заявление посла во Франции стало ножом в спину
Президент Франции Эммануэль Макрон решил урегулировать вопрос войны России против Украины и посадить обе страны за стол переговоров при поддержке Китая. В то же время, посол Китая во Франции Лу Шэй заявил, что бывшие советские республики не имеют статуса в международном праве, а еще назвал Крым российским.
Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, таким образом Франция хочет вести свою игру на международной арене.
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Что задумал Эммануэль Макрон
Олег Рыбачук объяснил, что дух Наполеона Бонапарта не покидает Францию и французских лидеров.
"Макрона, который только что выиграл достаточно тяжелую для себя президентскую гонку и имеет колоссальную проблему с профсоюзами, с пенсионной реформой, необходимо что-то такое важное, что его бы подняло на европейском уровне", – убежден он.
По его мнению, все же инициативы Макрона провальны и плохо продуманы. Яркий пример – визит в Китай по вопросу мирного урегулирования российско-украинского вопроса.
Он не проконсультировался ни с Вашингтоном, ни с европейскими партнерами. Китай фактически его использовал,
– добавил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий".
Макрон готовил общественное мнение к тому, что он вместе с Пекином готов помочь окончить войну в Украине и достичь мира. Для этого он потратил 3 дня, впрочем, от Пекина никаких инициатив не было слышно.
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При чем здесь Китай
Олег Рыбачук сообщил, что все чего достиг президент Франции – раздраженные Европейский Союз и Белый дом. К тому же в рамках дальновидной игры появилось еще одно утверждение из уст французов.
"Фактически заявление посла – это уже чем в спину", – убежден он.
Впрочем, следует понимать, что Китай не является и не будет искренним сторонником наших ценностей, независимости Украины. У него есть свои планы.
Это борьба за то, что Китай хочет вести такие правила, которые позволяют такому авторитарному режиму как у Китая, Венгрии, Северной Кореи, этот порядок изменился и не было диктата либеральных правил,
– добавил он.
По его словам, Китай тоже пытается изменить правила игры. Впрочем, ставки слишком высокие.
"Заявление посла ускорило процесс кристаллизации отношений Европы и США с Китаем", – объяснил Рыбачук.
К тому же, возможно, до сих пор есть лагерь сторонников хороших отношений с Китаем.
Активизация Франции: ключевое
- По сообщению издания Bloomberg, внешнеполитический советник Макрона – Эммануэль Бонн будет разрабатывать с главным китайским дипломатом Ваном – документ, который станет основой для начала переговоров между Украиной и Россией. Однако известно, что переговоры будут зависеть в первую очередь от успешного контрнаступления ВСУ.
- После визита Макрона в Китай и встречи с Си Цзиньпином 6 апреля лидер Франции изменил свою риторику в отношении США. Он призвал европейцев дистанцироваться от Соединенных Штатов и не вмешиваться в ситуацию по Тайваню.
- В то же время заявление посла Франции в Китае не осталось без внимания тоже. Евросоюз призвал Францию признать посла Китая персоной нон решетки. Письмо по этому поводу подписали 80 европейских депутатов. Париж заявил о "полной солидарности" с суверенными странами бывшего СССР.