Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, у такий спосіб Франція хоче вести власну гру на міжнародній арені.
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Що задумав Еммануель Макрон
Олег Рибачук пояснив, що дух Наполеона Бонапарта не полишає Францію і французьких лідерів.
"Макрону, який щойно виграв досить важкі для себе президентські перегони та має колосальну проблему із профспілками, з пенсійною реформою, конче потрібне щось таке важливе, що його б підняло на європейському рівні", – переконаний він.
На його думку, все ж ініціативи Макрона є провальними та погано продуманими. Яскравий приклад – візит до Китаю щодо мирного врегулювання російсько-українського питання.
Він не проконсультувався ні з Вашингтоном, ні з європейськими партнерами. Китай фактично його використав,
– додав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".
Макрон готував громадську думку до того, що він разом із Пекіном готовий допомогти закінчити війну в Україні й досягти миру. Для цього він витратив 3 дні, втім від Пекіна ніяких ініціатив не було чути.
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При чому тут Китай
Олег Рибачук повідомив, що усе чого досягнув президент Франції – роздратовані Європейський Союз та Білий дім. До того ж у межах далекоглядної гри з'явилося ще одне твердження з уст французів.
"Фактично заява посла – це вже ніж в спину", – переконаний він.
Втім варто розуміти, що Китай не є і не буде щирим прихильником наших цінностей, незалежності України. У нього є свої плани.
Це боротьба за те, що Китай хоче вести такі правила, які дозволяють такому авторитарному режиму як у Китаю, Угорщини, Північній Кореї цей порядок змінився і не було диктату ліберальних правил,
– додав він.
За його словами, Китай теж намагається змінити правила гри. Втім, ставки зависокі.
"Заява посла прискорила процес кристалізації відносин Європи і США з Китаєм", – пояснив Рибачук.
До того ж, можливо, досі є табір прихильників хороших взаємин із Китаєм.
Активізація Франції: ключове
- За повідомленням видання Bloomberg, зовнішньополітичний радник Макрона – Еммануель Бонн розроблятиме з головний китайським дипломатом Ваном Ї документ, що стане основою для початку перемовин між Україною та Росією. Однак відомо, що переговори будуть залежати в першу чергу від успішного контрнаступу ЗСУ.
- Після візиту Макрона до Китаю та зустрічі з Сі Цзіньпіном 6 квітня, лідер Франції змінив свою риторику стосовно США. Він закликав європейців дистанціюватися від Сполучених Штатів і не втручатися в ситуацію щодо Тайваню.
- Водночас заява посла Франції у Китаю не залишилася без уваги теж. Євросоюз закликав Францію визнати посла Китаю персоною нон ґрата. Лист щодо цього підписали 80 європейських депутатів. Париж заявив про "повну солідарність" із суверенними країнами колишнього СРСР.