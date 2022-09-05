Однако подобная позиция сильных государств не сможет повлиять на другие страны Европы. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Николай Давыдюк.

Внимание Шольц считает россию ненадежным поставщиком энергии и уверен, что зиму "удастся пережить"

Путин не стал сильнее

По его словам, то, что Франция и Германия не захотели вводить визовый режим, сделало так, чтобы эти страны перестали быть лидерами Европы в этом вопросе.

То есть, если раньше все прислушались к Франции и Германии, другие страны – Литва, Латвия или Польша – решают делать по-своему и вводить ограничения на въезд россиянам.

Такая позиция (не прекратить выдачу виз – 24 канал) не сделала путина сильнее. Напротив, эти страны стали слабее,

– считает Давидюк.

Наибольшая потеря

Он пояснил, что Франция и Германия вскоре могут потерять свое лидерство в Европейском Союзе после ряда подобных решений.

Это будет и их наибольшей утратой. Потому что подыгрывая путину, они проиграли себе,

– подчеркнул политолог.

Поэтому все равно, с кем будут Шольц и Макрон, люди в этих странах все равно будут на нашей стороне.

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Россия продолжает шантажировать Европу газом. Однако в Германии уверены, что это не помешает пережить зиму. По словам канцлера Олафа Шольца, россия не является надежным поставщиком энергоносителей. Он 4 сентября отметил, что Германия сейчас переживает экономически трудные времена.

Также Германия остается одним из ключевых партнеров Украины. В частности, лидеры стран соглашаются с тем, что оборонные способности Украины необходимо увеличить. В частности, стороны недавно обсудили весь спектр вопросов, касающихся финансов, оружия, восстановления Украины, санкций, энергетического кризиса и отопительного сезона.

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