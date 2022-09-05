Однак така позиція сильних держав не зможе вплинути на інші країни Європи. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

Увага Шольц вважає росію ненадійним постачальником енергії й впевнений, що зиму "вдасться пережити"

Путін не став сильнішим

За його словами, те, що Франція та Німеччина не захотіли вводити візовий режим зробило так, щоб ці країни перестали бути лідерами Європи у цьому питанні.

Тобто, якщо раніше всі дослухалися до Франції та Німеччини, інші країни – Литва, Латвія чи Польща – вирішують робити по-своєму і таки вводити обмеження на в'їзд росіянам.

Така позиція (не припинити видачу віз – 24 канал) не зробила путіна сильнішим. Навпаки, ці країни стали слабшими,

– вважає Давидюк.

Найбільша втрата

Він пояснив, що Франція та Німеччина невдовзі можуть узагалі втратити своє лідерство у Європейському Союзі після низки подібних рішень.

Це буде й їхньою найбільшою втратою. Тому що підігруючи путіну, вони програли себе,

– наголосив політолог.

Тому однаково, з ким буде Шольц та Макрон, люди в цих країнах однаково будуть на нашому боці.

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Росія продовжує шантажувати Європу газом. Проте у Німеччині впевнені, що це не завадить пережити зиму. За словами канцлера Олафа Шольца, росія не є надійним постачальником енергоносіїв. Він 4 вересня зазначив, що Німеччина наразі переживає економічно важкі часи.

Також Німеччина залишається одним з ключових партнерів України. Зокрема лідери країн погоджуються з тим, що оборонні спроможності України необхідно збільшити. Зокрема сторони нещодавно обговорили весь спектр питань, які стосуються фінансів, зброї, відбудови України, санкцій, енергетичної кризи та опалювального сезону.

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