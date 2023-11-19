Франция успешно опробовала межконтинентальную ракету, способную нести ядерный заряд
Источник:Себастьен Лекарня
Минобороны Франции заявило об успешных испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты М51.3. Глава министерства заявил, что это событие демонстрирует совершенство французского сектора пусковых установок.
Глава Министерства обороны Франции Себастьен Лекорню написал о пуске ракеты 18 ноября. В министерстве назвали цель таких поступков Франции.
Смотрите также Реактор ЗАЭС был обесточен полтора часа: как россияне портят оборудование станции
Что известно об успешном запуске ракеты во Франции
Первый успешный испытательный запуск стратегической баллистической ракеты М51.3! Эта разработка увековечивает доверие к нашему ядерному сдерживанию и демонстрирует совершенство нашего сектора пусковых установок,
– написал Себастьен Лекорню.
В Минобороны Франции заверили, что их цель – защищать жизненно важные интересы Франции при любых обстоятельствах.
Фото запуска межконтинентальной баллистической ракеты М51.3
Иран имеет запасы обогащенного урана для 3 ядерных бомб
Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран имеет обогащенного до 60% урана до 128,3 килограмма. То есть его количество выросло на 6,7 килограмма чуть более двух месяцев – с 4 сентября.
В МАГАТЭ объяснили, что формально Ирану достаточно этого урана, чтобы создать три ядерные бомбы.