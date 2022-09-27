Рада вернуться: глава МИД Франции прибыла в Киев
27 сентября 2022 , 12:27Читати новину українською
Источник:Катрин Колонна
В Украину продолжают прибывать иностранные чиновники. Таким образом, они показывают нам свою поддержку.
В этот раз принимаем гостей из Франции. В Киев прибыла глава МИД страны Катрин Колонна.
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Доброе утро, Украина. Я рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину,
– написала она.
Отметим, что глава МИД Франции написала сообщение о прибытии на трех языках: французский, английский и украинский. Утром она прогулялась по туманному Киеву.
Заявления Макрона о событиях войны в Украине
- Президент Франции Эммануэль Макрон называл "ошибкой" объявление мобилизации в россии и упущенной возможностью "идти по пути к миру". У Макрона не было рационального объяснения такому поступку диктатора. А вторжение россии в Украину Макрон назвал "стратегией вмешательства Германии" и "следствием после COVID-19" из-за изоляции путина во время пандемии.
- Эммануэль Макрон подверг критике квазиреферендумы на Донбассе. Президент Франции заявил, что они циничны и имитируют демократию. Но он хочет продолжать диалог с путиным.
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