Франция готова предоставить Европе ядерный щит, – The Telegraph

Франция рассматривает возможность использования своих сил ядерного сдерживания для защиты Европы. В частности Париж может развернуть ядерные истребители в Германии на фоне угрозы вывода американских войск с континента.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что известно о ядерном щите Франции для Европы

По данным издания, Франция может развернуть ядерные истребители в Германии, поскольку США угрожают вывести свои силы с континента.

Один из французских чиновников сообщил изданию, что размещение истребителей станет сигналом Владимиру Путину. В то же время берлинские дипломаты предполагают, что этот шаг является элементом давления на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы он сделал так же.

Размещение нескольких французских реактивных истребителей ядерного оружия в Германии не должно быть сложным и даст серьезный сигнал,

– отметил источник издания.

В издании отметили, что Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет следующим канцлером Германии после победы на выборах, призвал Британию и Францию расширить свою ядерную защиту, ведь он стремится к "независимости" Европы от Америки Дональда Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривал с Мерцем 23 февраля вечером перед поездкой в США, чтобы представить Трампу собственный план европейской безопасности и защиты Украины.

Во время совместного выступления на пресс-конференции с Трампом Макрон заявил, что мир "не должен быть капитуляцией Украины", кроме того, он призвал европейцев делать больше для защиты континента.