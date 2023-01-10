Как французы мастерски обошли немцев в дипломатии и стали героями
Источник:Антон Павлушко
Очень красиво играют французы на дипломатическом поле. Особенно досадно на этом фоне смотреть на немецкую дипломатию.
Французы вовремя сделали первый шаг
Скорее всего, французы знали или понимали, что в новом году американцы начнут передавать Украине бронетехнику.
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Поэтому они раньше американцев, буквально днем ранее, передают свою бронетехнику Украине. В СМИ они герои, их все благодарят. Это можно будет припомнить при решении вопроса будущей техники для ВСУ после окончания войны.
Немцы ждут до последнего, кормят какими-то договоренностями с партнерами, обижаются на посла, заставляют заменить посла. Скандал по скандалам. Потом вдруг у них ломаются Puma так вовремя, что вопроса передачи Marder теперь вообще не стоит. О танках даже не спрашивайте.
Французы делают первый шаг. Они герои. США прогнозируемо начинают передавать Bradley. Они главные союзники, с ними все ясно. Немцы сразу дают текст об общем разговоре Джо Байдена и Олафа Шольца, в результате которого передают Marder.
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Германия помогает больше, но делает это своеобразно
В сухом остатке есть:
- дипломатический победитель Франция;
- всемирный полицейский США, подтверждающей свое реноме;
- Германия, которая помогает в денежном эквиваленте, пожалуй, на уровне французов и больше. Однако она делает это так своеобразно и без эмпатии, что пройдут годы, а немцам в Восточной Европе это еще долго будут вспоминать.