Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром сборной Франции: видео гола в ворота Польши на ЧМ-2022

36-летний нападающий Милана откликнулся на передачу от Мбаппе и поразил ворота Войцеха Щенсны в 1/8 финала. Этот гол стал 52-ым для Оливье в футболке национальной команды.

В третьем матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года сошлись Франция и Польша. Команда Дидье Дешама является действующим триумфатором Мундиаля, тогда как поляки впервые за 36 лет оказались в плей-офф.

Следите с нами Франция – Польша: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022

В первом тайме была относительно равная игра, в которой любая из команд могла открывать счет. Но перед перерывом больше повез французской команде.

На 44 минуте Жиру отозвался на передачу Мбаппе, вынырнувшую из-под защитников "Кадры". Пробить в ближнем бою Щенсны не стало для Оливье проблемой.

Видео гола Жира:

Для нападающего Милана этот гол стал 52-м в футболке национальной команды. Это позволило ему возглавить список лучших бомбардиров в истории сборной Франции, опередив великого Тьерри Анри, у которого 51 гол.