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6 марта, 18:07
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Ядерный зонтик Макрона: способен ли он покрыть всю Европу

Анастасия Диденко

Эммануэль Макрон заявил, что французские ядерные силы должны стать щитом для всей Европы. Однако нынешний арсенал Франции значительно меньше, чем во времена Холодной войны, и имеет ограниченные возможности.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. В то же время возникает ключевой вопрос – достаточно ли мощности французского арсенала, чтобы защитить континент.

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Французский ядерный потенциал

Сейчас ядерные силы Франции значительно меньше, чем во времена Холодной войны. По открытым данным, страна имеет:

  • 240 боеголовок TN75 (110 кт) и TNO (100 кт) – размещены на баллистических ракетах M51, которыми оснащены четыре подводные лодки класса Le Triomphant.
  • 54 боеголовки TNA (100 – 300 кт) – установлены на ракеты ASMP-A с дальностью 500–600 километров, которые могут запускать только специализированные истребители Rafale B и Rafale MF3.

Интересно, что еще в 90-х Париж отказался от наземных баллистических ракет средней дальности S3 и оперативно-тактических комплексов Hadès. Теперь французы могут жалеть об этом решении, ведь в ноябре 2023 года во Франции заговорили о необходимости создания новой ракеты средней дальности (1000 километров), а также крылатой ракеты Land Cruise Missile.

Ограниченное ядерное сдерживание

Франция тратит на содержание ядерных сил 6,6 миллиардов евро в год (14% оборонного бюджета). Однако ее арсенал не способен покрыть всю Европу так, как это делает американский ядерный зонтик.

В то же время сам факт наличия ядерного оружия уже является фактором сдерживания.

К слову, европейские лидеры, такие как президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Дональд Туск, поддержали предложение Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы как сдерживающий фактор против России.

Глава правительства Латвии Эвика Силина и премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразили осторожность относительно предложения.

Журналисты FT пишут, что Франция, вероятно, не предоставит "ядерный зонтик" странам Балтии.