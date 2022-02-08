Франция предоставит Украине 1,2 миллиарда евро кредита, – Зеленский

Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро кредита. Эти деньги необходимы для стабилизации нашей экономики.

Помощь является мощным шагом для экономической устойчивости. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Важно Финансовая помощь и предотвращение агрессии России: о чем договорились Зеленский с Макроном

Таким образом, страны усиливают сотрудничество. Кроме нового кредита, Зеленский и Макрон договорились о поставках:

130 локомотивов компании Alstom – 900 миллионов евро;

370 единиц пожарной техники Desautel на 300 миллионов евро.

Обратите внимание! Европейская комиссия также выделит Украине новую макрофинансовую помощь – 1,2 миллиарда гривен. Ее анонсировали в Кабмине в конце января. Деньги будут направлены на преодоление негативных последствий российской агрессии.

Уже 1 февраля Еврокомиссия официально согласовала этот шаг.

Что известно о визите Макрона

Зеленский и Макрон встретились 8 февраля в Киеве. Накануне французский президент встретился с Владимиром Путиным в Москве. Говорили о ситуации между Украиной и Россией.

Макрон заявлял, что ближайшие дни станут решающими. Он отмечал, что важно снизить напряженность ситуации вокруг Украины.

Интересно, что Зеленский после встречи обращался к Макрону на "ты". Лидер Франции ответил взаимностью.

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