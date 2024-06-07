Несколько аргументов в пользу французских Mirage 2000 для ВСУ

У французских многоцелевых истребителей Mirage 2000 на самом деле столько разных подвариантов, что довольно сложно разобраться даже со справочными материалами под рукой.

Ответ комментаторам о "плохом самолете"

Например, как так, что Mirage 2000-5 у греческих ВВС могут быть носителями SCALP-EG, а вот во французских ВВС это самолеты больше под задачи противовоздушной обороны.

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Поэтому до вчерашнего дня многочисленные комментаторы так и предпочитали говорить: "Плохой самолет, этот ваш Mirage 2000, для воздушного боя с российскими Су-35 вообще не подходит". Не подходит, видите ли, под условия современной войны в воздухе.

С таким успехом они могли предъявлять претензии и к нашим Су-24М/МР. Мол, чего эти самолеты настолько малоэффективны в борьбе с воздушными целями, советские конструкторы же туда предусмотрели возможность подвешивать ракеты воздух – воздух малой дальности Р-60 (это был сарказм, если что).

Но если серьезно, то вот такие акценты. У нас же эталоном требований является F-16 Block 70, он же F-16V, самая современная модификация этого самолета. На меньшее наше национальное самолюбие соглашаться не хочет.

Впрочем, здесь мало будет просто сказать, что за F-16V очередь из получателей только по коммерческим контрактам расписана где-то до середины 2030-х годов, раньше никак даже для Польши. Только десяток таких самолетов стоит где-то 1 миллиард долларов.

Любое перспективное поступление для ВСУ следует мерить и от нижней планки возможностей, которые дает нашим военным имеющаяся техника. В случае с авиацией нижняя планка – это МиГ-29УБ, на которых вообще нет бортовой РЛС, а для обнаружения целей в воздухе есть только оптико-электронная станция. Из вооружения воздух – воздух есть разве что ракеты малой дальности Р-60 и Р-73.

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Да, у французов есть более новая авиатехника – многоцелевые Rafale. Но этот продукт французского ОПК еще более эксклюзивный продукт, чем F-16. Средний темп производства колеблется от 13 до 21 машины в год, "очередь" по контрактам на новые самолеты расписана до начала 2030-х годов. Чтобы справиться с подрядами, Dassault даже перебросило работников с линии по производству бизнес-джетов.

Подержанные Rafale французы продают по схеме "будешь должен, как земля колхозу, и еще поблагодари, что мы таки поставили самолеты". Эскадрилья где-то 1 миллиард евро будет стоить, хорваты не дадут соврать.

Почему Mirage 2000 для ВСУ – оптимальный вариант

Если из таких ракурсов исходить, то Mirage 2000 для ВСУ – оптимальный вариант, как ни крути. Например, если дадут Mirage 2000-5 чисто под управляемые авиабомбы AASM Hammer и ракеты воздуха – воздуха MICA – уже хороший инструмент для ПВО в тыловых районах Украины и для роли "артиллерии, которая летает" у линии фронта.

Если это вдруг будут Mirage под дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG, то у нас заодно можно будет высвободить Су-24 для апгрейда под те же TAURUS.

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Возможно, Mirage 2000 заодно окажутся проще в освоении, чем F-16. Потому что, например, вряд ли французский президент Эммануэль Макрон просто так бы говорил, что программа подготовки летчиков и техники займет полгода (всего).

Как уже было публично "засвечено", одно из звеньев тренировки наших пилотов на F-16 – это полеты на французских учебно-боевых самолетах Alfa Jet. Своя ПВК с инструкторами под Mirage 2000 у французов тоже есть.

А еще в открытый доступ прошлой весной французы выкладывали такое – в начале 2000-х годов ВВС Франции во время эксперимента установили, сколько может занять базовая подготовка пилотов люфтваффе, которые до того летали на МиГ-29. Словом, уложились в 3 месяца, чтобы научиться к режиму "взлет – посадка".

Вопрос о необходимости 200 западных самолетов для защиты нашего неба никуда не исчез, одними F-16 этот вопрос не закрыть. Поэтому такие дела, братья и сестры украинцы.