Фундаментальное решение: у Зеленского объяснили, что означает "Украина – приоритет для Франции"

Париж официально признал Киев своим приоритетом во внешней политике. Это означает, что Франция будет поддерживать Украину не только в плане гуманитарной помощи, но и активно участвовать в восстановлении нашей страны и в ее экономической стабилизации.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул в разговоре с 24 Каналом, что такие действия Франции свидетельствуют о фундаментальной помощи Украине. В то же время это особенно важно, в частности для Парижа в контексте вероятного продолжения эскалации агрессии Кремля в Европе.

Смотрите также "Россия смеется над предложениями о мире": Макрон жестко отреагировал на удары по Украине

Нужны быстрые решения

Подоляк отметил необходимость выстраивания системы сдерживания России, потому что для нее европейское направление является единственно возможным для продолжения экспансии. Ведь Москва считает Европу слабой с милитарной точки зрения.

Европейцы сегодня вынуждены совсем по-другому относиться к формату общеевропейской безопасности, обороноспособности и к уровню инвестиции в военные производства,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

В то же время они осознают три базовых аспекта.

Во-первых, нужно работать не над условными гарантиями безопасности для отдельной страны – Украины, а над гарантиями сдерживания России.

Во-вторых, в этих гарантиях может быть исключительно Украина, потому что она является страной с наиболее боеспособной армией. Украинское войско имеет ветеранский опыт этой масштабной войны в Европе, оно может интегрировать военную технику из разных стран мира в единую систему защиты.

Украина эффективно проводит свою оборонительную работу против России уже на протяжении трех лет. Поэтому в Европе считают, что только она может наравне противостоять Москве,

– отметил он.

В-третьих, эти гарантии безопасности будут построены благодаря европейским инвестициям. Европа должна реинвестировать в свои военные производства и параллельно инвестировать вместе с Киевом в украинскую милитарную промышленность, в частности в производство дронов.

Также Европе необходимо быстро поставлять оружие Украине, в частности, компенсируя объемы, которые не добавляют, например, Соединенные Штаты Америки.

Поэтому было бы очень важно создать суверенный фонд Европы в размере примерно одного триллиона евро. Эти средства можно будет направлять на инвестиции, на закупку критических видов оружия, которые Европа пока не производит,

– отметил советник председателя ОПУ.

Из-за европейской коллективной бюрократии некоторые страны блокируют определенные решения по Украине, поэтому нужно искать форматы, позволяющие принимать быстрые решения. Один из таких форматов, по его мнению, "коалиция желающих".

В Европе есть устойчивое понимание, что Россия не будет ее партнером, а всегда останется оппонентом, которого нужно будет сдерживать. А базовым элементом этой программы сдерживания является только Украина.

Все это свидетельствует о том, что Европа сегодня абсолютно точно политически перестроена,

– уверен Михаил Подоляк.

Он добавил, что остается решить вопрос избавления от лишней бюрократии и ускорения имплементации политических решений, которые уже приняты, по общей оборонной архитектуре в Европе.

Напомним, что в пресс-службе Эммануэля Макрона заявили, что поддержка Украины является ключевым элементом внешней политики Франции. Страна планирует усилить свою поддержку Киева через инвестиции и экономическую помощь. Основными направлениями новой стратегии Парижа является солидарность со странами, которые переживают кризисы. Также инвестиции в инфраструктурные и ресурсные проекты для поддержания стабильности. Кроме того, укрепление союзов, объединяя экономические и дипломатические интересы Франции и ее партнеров.