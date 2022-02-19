Франция призывает своих граждан покинуть Украину, – СМИ

Еще одна страна призывает своих граждан уехать из Украины. На этот раз такое заявление сделала Франция. Стоит отметить, что сейчас это носит рекомендательный характер.

Такую информацию со ссылкой на МИД Франции распространяют ряд российских СМИ.

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Заметим, что с подобными сообщениями обратились и МИД Австрии и Германии. Но в австрийском ведомстве рекомендовали своим гражданам покинуть территорию украины, за исключением четырех западных регионов:

Львовской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Черновицкой.

Заметим, что ранее министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шелленберг раскритиковал решение ряда западных стран вывести персонал своих посольств из Украины на фоне сообщений об угрозе вторжения России.

Что известно об обострении на Донбассе В течение последних дней В течение последних дней ситуация на Донбассе значительно ухудшилась . Всего за 2 последних дня оккупанты более 120 раз обстреливали наши позиции. 19 февраля под обстрел попали даже нардепы и журналисты, прибывшие на Донбасс. Ранее боевики били даже по гражданским объектам.

Добавим, что 19 февраля Владимир Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности в рамках блока "Региональные проблемы". Он высказывался на тему "Украина и европейская безопасность". Он заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума и Совбеза ООН.

Зеленский заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума: смотрите видео