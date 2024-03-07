Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что после этого Олаф Шольц был вынужден давать ответ. Канцлер отметил, что его страна выделяет наибольшую военную помощь Киеву во всей Европе.

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Оживление по помощи идет на пользу Украине

Шольц сказал правду о том, что Германия выделяет больше всего средств Украине. В 2024 году эта сумма составляет более 7 миллиардов евро, по сравнению с 3 миллиардами, которые дает Франция. По словам политтехнологами, у немцев и французов нет никаких причин для споров, кроме одной.

Я думаю, что это все из-за Taurus, потому что других причин вступать в какую-то конфронтацию - нет. Германия и Франция совместно помогают Украине,

– отметил Михаил Шейтельман.

Стоит вспомнить, что Макрон основал коалицию ракет средней и большой дальности. Он приказал в короткие сроки составить список того, что нужно, провести соответствующие наработки. Поэтому уже в ближайшее время станет известно больше деталей по этому поводу. Вполне вероятно, что коалицию создали в противовес Германии.

У Макрона после встречи в Елисейском дворце было два месседжа: один о коалиции ракет, а второй о введении войск в Украину – все это абсолютно точно нам на пользу,

– отметил политтехнолог.

Сейчас заметно оживление в вопросе ракет и даже по привлечению иностранных войск, которое пока рассматривают только теоретически. Но все эти заявления, очевидно, очень важны для Украины.

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