Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что после этого Олаф Шольц был вынужден давать ответ. Канцлер отметил, что его страна выделяет наибольшую военную помощь Киеву во всей Европе.
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Оживление по помощи идет на пользу Украине
Шольц сказал правду о том, что Германия выделяет больше всего средств Украине. В 2024 году эта сумма составляет более 7 миллиардов евро, по сравнению с 3 миллиардами, которые дает Франция. По словам политтехнологами, у немцев и французов нет никаких причин для споров, кроме одной.
Я думаю, что это все из-за Taurus, потому что других причин вступать в какую-то конфронтацию - нет. Германия и Франция совместно помогают Украине,
– отметил Михаил Шейтельман.
Стоит вспомнить, что Макрон основал коалицию ракет средней и большой дальности. Он приказал в короткие сроки составить список того, что нужно, провести соответствующие наработки. Поэтому уже в ближайшее время станет известно больше деталей по этому поводу. Вполне вероятно, что коалицию создали в противовес Германии.
У Макрона после встречи в Елисейском дворце было два месседжа: один о коалиции ракет, а второй о введении войск в Украину – все это абсолютно точно нам на пользу,
– отметил политтехнолог.
Сейчас заметно оживление в вопросе ракет и даже по привлечению иностранных войск, которое пока рассматривают только теоретически. Но все эти заявления, очевидно, очень важны для Украины.
Последние заявления Эммануэля Макрона: что известно
- Президент Франции обратился к лидерам стран Европы и призвал их "не быть трусами". Макрон отметил, что сегодня история требует от всех быть мужественными, а всем союзникам Украины надо активизироваться. Стоит понимать, что в Европе продолжается война, а некоторые страны усиливают свою угрозу.
- Ранее Макрон заявил о возможности отправить в Украину войска НАТО. По его словам консенсуса по этому поводу нет, но такое решение не стоит отвергать в будущем. Французский президент в очередной раз подчеркнул, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.
- Впоследствии Макрон объяснил свое заявление. Он сказал, что введение войск в ближайшем будущем не планируется, но дискуссия по этому поводу начата. Также добавил, что Запад воюет не против российского народа, поэтому Франция не согласится на эскалацию.