Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що після цього Олаф Шольц був змушений давати відповідь. Канцлер наголосив, що його країна виділяє найбільшу військову допомогу Києву у всієї Європі.
До теми Макрон і Шольц посварилися через Україну: у чому є плюс
Пожвавлення щодо допомоги йде на користь Україні
Шольц сказав правду про те, що Німеччина виділяє найбільше коштів Україні. У 2024 році ця сума становить понад 7 мільярдів євро, порівняно з 3 мільярдами, які дає Франція. За словами політтехнологами, у німців та французів немає жодних причин для суперечок, окрім однієї.
Я думаю, що це все через Taurus, бо інших причин вступати в якусь конфронтацію - немає. Німеччина й Франція спільно допомагають Україні,
– зауважив Михайло Шейтельман.
Варто згадати, що Макрон заснував коаліцію ракет середньої та великої дальності. Він наказав у короткі терміни скласти список того, що потрібно, провести відповідні напрацювання. Відтак уже найближчим часом стане відомо більше деталей щодо цього. Цілком ймовірно, що коаліцію створили на противагу Німеччині.
У Макрона після зустрічі в Єлисейському палаці було два меседжі: один про коаліцію ракет, а другий про введення військ в Україну – все це абсолютно точно нам на користь,
– наголосив політтехнолог.
Зараз помітне пожвавлення у питанні ракет і навіть щодо залучення іноземних військ, яке поки розглядають лише теоретично. Але всі ці заяви, очевидно, є дуже важливими для України.
Останні заяви Еммануеля Макрона: що відомо
- Президент Франції звернувся до лідерів країн Європи та закликав їх "не бути боягузами". Макрон наголосив, що сьогодні історія вимагає від усіх бути мужніми, а всім союзникам України треба активізуватися. Варто розуміти, що у Європі триває війна, а деякі країни посилюють свою загрозу.
- Раніше Макрон заявив про можливість відправити в Україну війська НАТО. За його словами консенсусу щодо цього немає, але таке рішення не варто відкидати у майбутньому. Французький президент вкотре наголосив, що Росія становить загрозу не тільки для України, але й для всієї Європи.
- Згодом Макрон пояснив свою заяву. Він сказав, що введення військ у найближчому майбутньому не планується, але дискусія щодо цього розпочата. Також додав, що Захід воює не проти російського народу, тож Франція не погодиться на ескалацію.