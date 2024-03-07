Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що після цього Олаф Шольц був змушений давати відповідь. Канцлер наголосив, що його країна виділяє найбільшу військову допомогу Києву у всієї Європі.

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Пожвавлення щодо допомоги йде на користь Україні

Шольц сказав правду про те, що Німеччина виділяє найбільше коштів Україні. У 2024 році ця сума становить понад 7 мільярдів євро, порівняно з 3 мільярдами, які дає Франція. За словами політтехнологами, у німців та французів немає жодних причин для суперечок, окрім однієї.

Я думаю, що це все через Taurus, бо інших причин вступати в якусь конфронтацію - немає. Німеччина й Франція спільно допомагають Україні,

– зауважив Михайло Шейтельман.

Варто згадати, що Макрон заснував коаліцію ракет середньої та великої дальності. Він наказав у короткі терміни скласти список того, що потрібно, провести відповідні напрацювання. Відтак уже найближчим часом стане відомо більше деталей щодо цього. Цілком ймовірно, що коаліцію створили на противагу Німеччині.

У Макрона після зустрічі в Єлисейському палаці було два меседжі: один про коаліцію ракет, а другий про введення військ в Україну – все це абсолютно точно нам на користь,

– наголосив політтехнолог.

Зараз помітне пожвавлення у питанні ракет і навіть щодо залучення іноземних військ, яке поки розглядають лише теоретично. Але всі ці заяви, очевидно, є дуже важливими для України.

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