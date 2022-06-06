Франция заигривает с Кремлем уже 70 лет, – Пионтковский

Россия цинично продолжает убивать украинцев и пытается захватить нашу территорию. В то же время, некоторые заявления стран, в частности Франции, очень удивляют.

Позиция "заигрывания" с Россией во Франции – уже не первый год. Об этом 24 каналу заметил российский публицист Андрей Пионтковский .

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"Политическую элиту Франции завербовали на несколько поколений"

По его словам, Франция позорно вела себя еще во время Второй мировой войны. Иосиф Сталин, мол, завербовал всю французскую политическую элиту на несколько поколений.

Вся их политика была в том, чтобы критиковать США, устраивать гадость и заигрывать с Кремлем. Они продолжают это делать уже 70 лет,

– подчеркнул Пионтковский.

Полный стрим Романа Цимбалюка с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Франция постоянно – на телефоне с Россией

Французский президент Эммануэль Макрон постоянно звонит по телефону главе Кремля Владимиру Путину. Крайний разговор состоялся 28 мая и длился 80 минут.

Самым основным вопросом была война в Украине. Путин, как всегда, угрожал и говорил о якобы "опасности от накачки" оружием нашего государства. Это, мол, обостряет ситуацию.

Кроме этого, российский президент рассказывал о якобы "работе по налаживанию мирной жизни" на Донбассе и "готовности" России к поиску способов экспорта зерна.

После разговора Макрон вместе с немецким канцлером Олафом Шольцем призвали Путина к немедленному перемирию и выводу войск с территории нашего государства.

Почему президент Франции регулярно созванивается с Путиным – непонятно. Ведь глава Кремля неоднократно отмечал, что не собирается прекращать войну. Более того, дипломатического языка он не понимает.

Разговор Макрона и Шольца с Путиным раскритиковали в Эстонии . Там считают, что это путь к новой агрессии.

Последнее неоднозначное заявление Макрона: что известно

Эммануэль Макрон выступил со странным призывом. Он считает, что Россию не нужно сейчас унижать , чтобы после завершения войны вывести ее из изоляции.

На это неоднозначное заявление уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил , что Россия сама себя унижает. Лучше сосредоточиться на том, как государство-агрессорку поставить на место.

Эксперты считают, что французский президент играет в свою игру .

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